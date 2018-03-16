Ездила полгода: появились детали о госперевороте Савченко

Бывший народный депутат Тарас Чорновил заявил, что внефракционный народный депутат Надежда Савченко больше полугода уговаривала военных осуществить государственный переворот.

"Уже 6 или 8 месяцев ездила по Украине, вела переговоры, как, например, с радикальными организациями, так и, прежде всего, с военными. Савченко реально убеждала их к государственному перевороту", – заявил он в эфире "24 Канала".

По словам экс-нардепа, военные сразу обратились в Главное управление разведки.

"После этого кадровые военные сразу же обратились в Главное управление разведки. Сразу стали работать под прикрытием и сложилось так, что среда вокруг Савченко, не только позывной "Кедр", о котором сказал Владимир Рубан (глава украинского центра освобождения пленных "Офицерский корпус". – Ред.), но довольно большее количество людей было, которые уже работали под прикрытием, ей клялись и готовили переворот", – подчеркнул Чорновил.

По его словам, это дело касается ГУР и Службы безопасности Украины. Он также добавил, что доказательств собралось более чем предостаточно.

Как сообщал "Обозреватель", Савченко вызвали на допрос в СБУ в связи с задержанием Рубана по подозрению в организации госпереворота в Украине.

Генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что готов внести в Раду представление на снятие неприкосновенности с Савченко в случае ее неявки. 15 марта Савченко пришла в СБУ и обвинила Парубия в расстрелах на Майдане.

Верховная Рада проголосовала за ее исключение из парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Украины.

Политолог и журналист Виталий Портников рассказал, чем мог грозить Украине госпереворот Савченко. Кроме того, она попала в список волонтерского центра "Миротворец".