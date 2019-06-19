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"Европейская солидарность" призвала Харьковский горсовет не переименовывать проспект Григоренко

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Партия "Европейская солидарность" требует от членов фракции в Харьковском городском совете Ирины Цветковой и Сергея Куценко, которые проголосовали за включение в повестку дня сессии вопроса о возвращении проспекту Петра Григоренко названия проспекта маршала Жукова, отозвать свои голоса.

Иначе партия будет принимать решение об исключении этих депутатов из партии и инициировать их лишение депутатских мандатов Харьковского горсовета, сообщается на сайте "Европейской солидарности".

"Европейская солидарность" призвала Харьковский горсовет не переименовывать проспект Григоренко

Прямой

Партия "Европейская солидарность" считает такие планы харьковской городской власти и городских депутатов прямым нарушением законов Украины и попытками реваншизма пророссийских сил отменить декоммунизации.

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"Мы также призываем всех депутатов Харьковского городского совета проголосовать против переименования проспекта Петра Григоренко", – заявили в партии.

Как сообщал OBOZREVATEL, партия "Европейская солидарность" поддержала инициативу президента назначить Вадима Пристайко на должность министра иностранных дел Украины.

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Персона
Петр Порошенко
Тег
Партия "Европейская солидарность"
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