"Европейская солидарность" призвала Харьковский горсовет не переименовывать проспект Григоренко

Партия "Европейская солидарность" требует от членов фракции в Харьковском городском совете Ирины Цветковой и Сергея Куценко, которые проголосовали за включение в повестку дня сессии вопроса о возвращении проспекту Петра Григоренко названия проспекта маршала Жукова, отозвать свои голоса.

Иначе партия будет принимать решение об исключении этих депутатов из партии и инициировать их лишение депутатских мандатов Харьковского горсовета, сообщается на сайте "Европейской солидарности".

Прямой

Партия "Европейская солидарность" считает такие планы харьковской городской власти и городских депутатов прямым нарушением законов Украины и попытками реваншизма пророссийских сил отменить декоммунизации.

"Мы также призываем всех депутатов Харьковского городского совета проголосовать против переименования проспекта Петра Григоренко", – заявили в партии.

Как сообщал OBOZREVATEL, партия "Европейская солидарность" поддержала инициативу президента назначить Вадима Пристайко на должность министра иностранных дел Украины.

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