Партия "Европейская солидарность" подает документы в ЦИК

"Европейская солидарность" 19 июня подает список партии в Центральную избирательную комиссию. В списке произошли определенные изменения.

Наталии Баласинович (номер 30) не будет в списке кандидатов в Верховную Раду от партии "Европейская солидарность", сообщили в политсиле. Партия также представляет своих кандидатов в депутаты в мажоритарных округах.

Петр Порошенко Rbc.ua

В частности, от "ЕС" в парламент будет баллотироваться легендарный герой военных действий на востоке – позывной "Гром" – Александр Грамачук (17 округ), участник боевых действий, врач, спасал жизни на востоке, Александр Зеленюк (26 округ), Валерия Корниенко, которая создала и до сих пор руководит Центром социально-психологической реабилитации детей в Торецке (52 округ), автор закона о языке Николай Княжицкий (116 округ).

Кроме того, 30% избирательного списка "Европейской солидарности" занимают кандидаты-женщины, а сам партийный список обновился более чем на половину.

Также лидер политсилы Петр Порошенко опубликовал видео подачи документов в ЦИК в Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко заявил, что члены его обновленной партии "Европейская солидарность" будут системно поддерживать все голосования за проевропейские законопроекты.

Кроме того, пятый президент Украины подчеркнул, что "ЕС" готова объединяться и создавать коалицию с теми политсилами, которые поддерживают европейское будущее страны. При этом он выразил готовность помогать нынешнему президенту Владимиру Зеленскому.

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