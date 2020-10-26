'Европейская солидарность' на выборах в Харькове опередила 'Слугу народа'

Партия "Европейская солидарность" на выборах в Харьковский городской совет опередила партию "Слуга народа".

Об этом со ссылкой на результаты параллельного подсчета голосов сообщила народный депутат, руководитель Заркивськой территориальной организации партии Ирина Фриз, пишут в пресс-службе "Евросолидарности".

"Европейская солидарность" – единственная из демократических всеукраинских оппозиционных партий в Харькове, которая по параллельному подсчету голосов опередила партию Зе-власти и занимает третье место", – отмечает Фриз.

По подсчетам партийного штаба, "Европейская солидарность" получила в Харькове 9,36% поддержки избирателей, "Слуга народа" – 8,85%.

"Спасибо нашим избирателям за сознательный выбор и предоставленный нам кредит доверия. Мы вас не подведем", – пишет Ирина Фриз.