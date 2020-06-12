Европарламент возьмет на контроль дело Порошенко: опубликовано заявление

Европейский парламент возьмет под пристальный контроль дело пятого президента Украины, лидера "Европейской Солидарности" Петра Порошенко.

Об этом говорится в специальном заявлении, которое подписали Председатель делегации Европейского парламента по связям с Украиной Парламентского комитета ассоциации между Украиной и Европейским Союзом Витольд Ващиковский, Председатель делегации Европейского парламента в Парламентской ассамблее Евронест Андрюс Кубилюс и вицеголова Делегации Европейского парламента по связям с Украиной Парламентского комитета ассоциации между Украиной и Европейским Союзом Траян Бэсеску.

В заявлении подчеркнули, что Европарламент всегда поддерживал европейский путь Украины, основанный на соблюдении демократических принципов и прав человека.

Европарламент возьмет на контроль дело Порошенко

"Европейский парламент по многочисленным возможностям выступал за европейскую перспективу Украины, в частности в своих резолюциях. Эта организация считает Украину частью нашей европейской семьи не только по геополитическим причинам, но и потому, что наши общества разделяют общие ценности. Благодаря Соглашению об ассоциации мы обязались развивать тесные и постоянные отношения на основе уважения демократических принципов, верховенства права, надлежащего управления, прав человека и основных свобод", – говорится в заявлении.

"Дело бывшего президента Порошенко будет под пристальным наблюдением со стороны этой институции", – отметили в заявлении Европарламента.

Заявление представителей Европарламента

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее представитель Европарламента призвал власти Украины прекратить преследование Порошенко.

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