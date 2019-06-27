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Евгений Киселев
Евгений Киселев
Журналист и телеведущийВсе статьи автора

Украине нужно готовиться к худшему. О встрече Трамп-Путин

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Накануне саммита G20 в Осаке (Япония) президент США Дональд Трамп в контексте встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил: "У меня с ним будет очень хороший разговор. А что я ему скажу – не ваше дело". Следует ли беспокоиться Украине?

Украине нужно всегда готовиться к худшему. По-моему, последние годы украинской истории это, как минимум, периодически подтверждают.

Россия для Соединенных Штатов – держава, с которой хошь не хошь, а периодически приходится разговаривать. И оттого, что Трамп будет встречаться с Путиным, небо на землю не рухнет. Вопрос в том, о чем он будет разговаривать. Как говорится, а что на столе? Что является предметом переговоров?

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17 июля спецпрокурор Роберт Мюллер будет давать публичные показания в Конгрессе США по поводу расследования российского вмешательства в американские выборы и по поводу препятствования этому расследованию. По словам Мюллера, Трамп не оправдан по итогам этого расследования.

Мюллер сказал только лишь о том, что не считает возможным возбуждать уголовное дело против действующего президента. И намекнул на то, что есть другие способы привлекать президента к ответственности – политические. Мюллер не сказал слова "импичмент", но явно имел его в виду. Именно так его поняли и американские политики из Демократической партии, и оппозиционные по отношению к Трампу средства массовой информации.

Дональд Трамп, Владимир Путин, Хельсинки, 16 июля 2018 года

Дональд Трамп, Владимир Путин, Хельсинки, 16 июля 2018 года

Официальный сайт президента России

Понятно, что при наличии республиканского большинства в Конгрессе процедуру импичмента невозможно будет довести до конца. Но тема импичмента как процедуры по-прежнему стоит на повестке дня. В контексте российского вмешательства и в контексте противодействия Трампа его расследованию.

Поэтому политически для президента Америки идти на какие-то сделки с Путиным совершенно самоубийственно. Поэтому я не думаю, что будет иметь место потакание интересам Российской Федерации в ущерб той же Украине или кому-то еще.

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У Трампа есть много тем для разговора с Путиным. Прежде всего, Иран. Есть Северная Корея, есть Ближний Восток. Я не сказал про Китай, я не сказал про сложные отношения, которые существуют между Соединенными Штатами и их европейскими союзниками. Украина – нравится нам это или нет – в конце этого печального списка.

Поэтому, если Трамп и будет о чем-то договариваться с Путиным, то, прежде всего, по каким-то другим вопросам.

А может быть, это будет чисто символическая встреча. Трамп много раз говорил, что ему хочется встретиться с Путиным, пообщаться и так далее. Ему, конечно, ужасно хочется довести это дело до конца, хотя бы, чтобы можно было сие запечатлеть репортерам.

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Например, однажды у Трампа с Путиным была двусторонняя встреча в Хельсинки. Ничем существенным она не закончилась.

Владимир Путин, Дональд Трамп на переговорах в формате рабочего завтрака, Хельсинки, 16 июля 2018 года

Владимир Путин, Дональд Трамп на переговорах в формате рабочего завтрака, Хельсинки, 16 июля 2018 года

Официальный сайт президента России

И, собственно говоря, при Трампе у России с Америкой гораздо больше проблем, чем при предыдущем президенте Обаме, которого так часто противопоставляют Трампу противники нынешнего президента Соединенных Штатов. Дескать, вот, Трамп плохой, а Обама был хороший. Однако как раз именно при Обаме у России было куда меньше проблем с Америкой, нежели при Трампе. И именно при Обаме у Украины было гораздо больше проблем, чем при нынешнем президенте США. Включая сотрудничество в военной области, поставки летального оружия. Да и, собственно говоря, очень многое из того, что случилось в 2014 году, случилось, если угодно, при попустительстве американской администрации.

Поэтому набираемся терпения и спокойствия.

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Разумеется, существуют дипломатические каналы, по которым, как мне кажется, и новому главе государства, и действующему руководителю МИДа Климкину нужно донести до американской стороны, через того же Курта Волкера, который никуда не девался, через временно исполняющего обязанности посла США Билла Тейлора, который на самом деле является тонким знатоком Украины и всего, что с ней происходит – те тревоги и сомнения, которые существуют у украинского руководства по поводу американской и российской политики в отношении Украины.

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Автор
Евгений КиселевЕвгений Киселев
Темы
ЭксклюзивРоссийско-украинский конфликт
Персоны
Дональд ТрампВладимир ПутинРоберт МюллерКурт ВолкерПавел КлимкинВладимир Зеленский
Место
Украина
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Алоизович Петр
Алоизович Петр
Скакуны! Кисельёв вам только что рассказал, что вы никакая не суверенная страна, а так - территория с папуасами, объект для обсуждения действительно суверенными странами(без вас). И ваша судьба зависит от результата их переговоров.
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Питон Каа
Питон Каа
Об Украине все уже давно между Россией и США решено. США пытаются посредством антироссийской Украины противодействовать России, а Россия пытается препятствовать этому процессу. Ну а сама Украина в этом контексте просто орудие в руках США. И эта позиция сохранится до тех пор пока США будут использовать Украину в своих интересах. Судьба самой Украины и ее жителей США не интересует.
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Носков Денис
Носков Денис
Сначала обоз писал что Зеленский встретится c Путиным, и отчитает его за Крым (но его не пригласили), потом что Путин будет там сидеть в изоляции за отдельным столом, а тут такая Зрада, начинают писать что нужно снимать Трампа, за такое предательство перед холопами!
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