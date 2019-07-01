"Это зашквар": в сеть слили скандальные данные о знаменитом кандидате от "Слуги народа"

В сеть попали скандальные данные о руководителе студии "Мамахохотала" Романе Грищуке, который подал документы в ЦИК на участие во внеочередных выборах в Верховную Раду от партии "Слуга народа" президента Украины Владимира Зеленского.

Данные обнародовал украинский волотнер Аким Клейменов на своей странице в Facebook.

"Конвертационные центры, фиктивное предпринимательство, уголовные дела, уклонение от уплаты налогов на сотни тысяч гривен! И все это о кандидате в депутаты по 222 округу от "Слуги народа" Романе Грищуке", — заявил Клейментов.

Роман Грищук facebook.com/akim.org.ua

Он подчеркнул, что действия Романа Грищука по всем признакам подпадают под уголовную ответственность.

"Проанализировать медийный бизнес Грищука, меня побудило то, что Роман старался избегать деталей, рассказывая о своей зарплате и свои доходах. Итак, зашквар Романа:

ООО "Мамахохотала" (код ЕГРПОУ 40279111) продала ТРК "Украина" аудиовизуальное произведение под рабочим названием "Мамахохотала шоу. Сезон 7" за 10 миллионов гривен. Формально в то время Роман уже не был основателем этого предприятия, потому что он предусмотрительно переписал свою компанию на иностранца, на которого оформлено еще 15 фирм!

Все эти средства были обналичены через конвертационные предприятия без уплаты каких-либо налогов! Вот эти "конверты": ООО "ДЗЕН", ООО "АСТОРРЕ", ООО "МИРКОРП", ООО "ЮТИМА", которые сейчас внесены в налоговую базу, как субъекты фиктивного предпринимательства, и зарегистрированы на подставных лиц, по которым уже возбуждены уголовные производства", — написал в сети Аким Клейменов.

Также он подчеркнул, что у компании "Мамахохотала" долг размером 700 тысяч гривен и заявил, что Грищук должен снять свою кандидатуру с кандидата в депутаты в ВР:

"На данный налоговый долг компании ООО "Мамахохотала", которая уже несколько раз меняла название, составляет более 700 тысяч гривен! Роман, ты долго прятался в кустах от дебатов со мной. А теперь от правоохранителей, тоже в кустах будешь прятаться? Если Роман Грищук считает себя порядочным человеком, то безусловно должен снять свою кандидатуру. Если журналисты интересуются подробностями свяжитесь со мной через Фейсбук. У меня немного есть".

Как сообщал OBOZREVATEL:

9 июня партия "Слуга народа" провела съезд, на котором озвучили имена первых 100 кандидатов в Верховную Раду.

Стало известно, что по мажоритарным округам от партии Зеленского в парламент пойдут два журналиста телеканала "1+1" Александр Дубинский и Ольга Василевская-Смагляк.

Телеведущего и ресторатора Николая Тищенко, который намерен баллотироваться на досрочных выборах в Верховную Раду, заподозрили в том, что он купил себе место в партии "Слуга народа".

В списки "Слуги народа" попала также блогерша из Крыма Лиза Богуцкая, сбившая насмерть пьяного пешехода.

В партии также засветилась тусовщица из Киева Ирина Панченко, однако после разговоров о том, что она купила место в "Слуге народа", девушку исключили из политсилы.

Читайте в нашем материале, кто идет по мажоритарным округам от "Слуги народа".

Также в СМИ появилась информация, что на выборы от партии собрался комик из "Квартала 95" Артем Гагарин.

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