Санкции США и Евросоюза "убивают" Россию и в то же время являются войной против Украины.

Об этом заявил внефракционный народный депутат Украины Евгений Мураев, пишет NewsOne.

"Эти санкции убивают Российскую Федерацию, убивают Европу, но больше всего они забрали доходов у наших граждан. Мы потеряли половину ВВП. Россия потеряла 2%, Европа меньше 1%, а мы – половину. Эта секционная война против коло? Против нас?" - сказал он.

Как сообщал "Обозреватель", на днях Мураева заметили в московском отеле премиум класса. ранее нардеп спровоцировал скандал, назвав события на Майдане зимой 2013-2014 годов госпереворотом.

Международные санкции в отношении России начали применяться в 2014 году. Это политические и экономические меры, направленные на прекращение агрессии России против Украины. Кроме ЕС и США санкции ввели Канада, Япония, Норвегия, Швейцария, Австралия, Новая Зеландия, в общем — 41 страна, собственно Украина, а также Парламентская ассамблея Совета Европы и, неформально, Китай. Целью санкций является прекращение финансирования, вооружения и поставок Россией террористов и военных на восток Украины. Первые ограничения были введены в связи с аннексией Россией Крыма.