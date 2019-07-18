"Это внутреннее дело Украины!" В Кремле огрызнулись на идею Зеленского

В Кремле считают внутренним делом Украины идею упростить выдачу паспортов этническим украинцам в ответ на аналогичный шаг России для Донбасса.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление главы украинского государства Владимира Зеленского о раздаче паспортов иностранцам.

"Ну, это внутреннее дело Украины, собственно, как и внутреннее дело России принимать решения, которые были формализованы президентом, с подписанием соответствующего указа. Вы знаете, сколько просьб и обращений поступало из упомянутых регионов Украины и самопровозглашенных республик, и эта тема поднималась в ходе последней прямой линии. Вот, собственно, она давно зрела, поэтому реакция вполне обоснована", — сказал он.

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь считает, что принятое Путиным решение об упрощении получения гражданства аргументировано.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент России Владимир Путин подписал указ, который упростил получение российского гражданства для всех жителей Донецкой и Луганской областей, а не только неподконтрольных Украине "Л/ДНР".

В СНБО рассказали, что запланировали в ответ секретные меры, подробности которых защищены государственной тайной.

В свою очередь Зеленский осудил решение Путина по паспортам РФ для жителей Донбасса.

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