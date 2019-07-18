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"Это внутреннее дело Украины!" В Кремле огрызнулись на идею Зеленского

2.9т Читать материал на украинском

В Кремле считают внутренним делом Украины идею упростить выдачу паспортов этническим украинцам в ответ на аналогичный шаг России для Донбасса.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление главы украинского государства Владимира Зеленского о раздаче паспортов иностранцам.

"Ну, это внутреннее дело Украины, собственно, как и внутреннее дело России принимать решения, которые были формализованы президентом, с подписанием соответствующего указа. Вы знаете, сколько просьб и обращений поступало из упомянутых регионов Украины и самопровозглашенных республик, и эта тема поднималась в ходе последней прямой линии. Вот, собственно, она давно зрела, поэтому реакция вполне обоснована", — сказал он.

Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

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"Получили паспорт РФ? Пожалуйста, в Россию": в Украине отреагировали на провокацию Путина

Пресс-секретарь считает, что принятое Путиным решение об упрощении получения гражданства аргументировано.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Президент России Владимир Путин подписал указ, который упростил получение российского гражданства для всех жителей Донецкой и Луганской областей, а не только неподконтрольных Украине "Л/ДНР".

  • В СНБО рассказали, что запланировали в ответ секретные меры, подробности которых защищены государственной тайной.

  • В свою очередь Зеленский осудил решение Путина по паспортам РФ для жителей Донбасса.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Дмитрий Песков Владимир Зеленский
Место
Россия
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Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
Ну кто там еще украинское подданство не получил? Бегом в очередь - на всех не хватит!!!!
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Mega Death
Mega Death
Быть украинцем стыдно и позорно.
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Mega Death, так не здриснеш! Тільки смороду від тебе!..
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Все правильно. Как и кому предоставлять гражданство это исключительно внутреннее дело страны. Так что со своими воплями по поводу предоставления рос. гражданства украина может спокойно отправляться в пешее эротическое путешествие
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