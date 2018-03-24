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"Это важно": СБУ приблизится к стандартам НАТО

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Президент Украины Петр Порошенко поздравил Службу безопасности Украины с Днем рождения, заявив, что СБУ приблизится к стандартам НАТО.

"Окончательная редакция нового закона "О национальной безопасности" будет предусматривать введение гражданского парламентского контроля за деятельностью Службы", – процитировал его слова пресс-секретарь Святослав Цеголко на своей странице в Facebook.

По словам Порошенко, стратегической целью Украины является членство в НАТО.

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"По моему мнению и по мнению наших партнеров, это важно, чтобы в полной мере обеспечить соответствие закона стандартам НАТО, а членство в Альянсе - наша стратегическая цель", – подчеркнул президент.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Порошенко озвучил сроки вступления Украины в НАТО.

Персоны
Петр ПорошенкоСвятослав Цеголко
Место
Украина
Объекты
Служба безопасности УкраиныНАТО
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