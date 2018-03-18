Это цинично и несправедливо! Вакарчук обратился к народным депутатам

Известный певец и музыкант, лидер рок-группы "Океан Ельзы" Святослава Вакарчук призвал Верховную Раду при поддержке президента немедленно отменить закон о предоставлении e-деклараций общественными активистами.

Об этом Вакарчук написал в своем блоге на TwitterLonger, заявив, что данный закон является "несправедливым и циничным", а также выглядит как "месть политиков независимым от них представителям гражданского общества".

"Именно эти активисты разоблачают роскошную жизнь некоторых политиков, что даже не стесняются жить не имея собственных официальных доходов. Такой закон выглядит как обычная месть этих политиков независимым от них представителям гражданского общества", – написал Вакарчук.

"Господа народные депутаты! Решите с кем вы: с кучкой коррупционеров-"решал", или с украинским народом. И помните: вашей позиции люди не забудут. Примите государственное решение. Клетка, в которую пытаются загнать гражданское общество, должна быть уничтожена", – добавил музыкант.

Как писал "Обозреватель", ранее Вакарчук назвал 5 главных проблем Украины.