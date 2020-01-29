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29 января • обновлено в 13:13
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"Это только начало": адвокаты Порошенко инициировали 14 исков в суд из-за политических преследований

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Адвокаты пятого президента Украины Петра Порошенко подали 14 исков в суд о возмещении морального вреда.

Как отметил управляющий партнер Адвокатского объединения "Головань и партнеры" Игорь Головань в блоге на "УП", в связи с инспирированными должностными лицами Офиса президента политических преследований Порошенко (что стало известно из скандальных пленок "Трубу прорвало") судьями вынесено 14 постановлений относительно противоправной бездеятельности прокуроров и следователей.

Так, Головань отметил, что установленное постановлением следодственного судьи противоправное бездействие прокурора или следователя влечет за собой ответственность государства. В частности, взыскание морального ущерба.

"Это только начало": адвокаты Порошенко инициировали 14 исков в суд из-за политических преследований

"Так по жалобам адвокатов пятого президента следователями судьями установлены факты противоправной бездеятельности: прокуроров – 4, следственных Государственного бюро расследований – 6; должностных лиц Национального антикоррупционного бюро – 2, Следователей Национальной полиции – 2.

И это только начало", – добавил адвокат.

Как писал OBOZREVATEL, адвокат пятого президента, нардепа Петра Порошенко Игорь Головань заявил, что подал в Государственное бюро расследований повестки о вызове в суд следователей учреждения.

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Автор
Глеб Иванов
Персоны
Игорь Головань Петр Порошенко
Место
Украина
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