"Это территория Украины": Собчак публично заявила о преступлениях России

Кандидат на должность президента России Ксения Собчак заявила, что Крым является территорией Украины.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист из кремлевского пула Дмитрий Смирнов, прикрепив соответствующее видео.

"Крым - украинский. Это факт медицинский. Это территория Украины", - заявила Собчак.

"Мы нарушили международные договоренности, мы нарушили наш договор с Украиной", - добавила она.

Собчак: Крым - украинский. Это факт медицинский. Это территория Украины. Мы нарушили международные договоренности, мы нарушили наш договор с Украинойhttps://t.co/17q75Ga8uL pic.twitter.com/cxuEMXusqQ — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 15 січня 2018 р.

Как писал "Обозреватель", накануне Собчак сделала скандальное заявление про Крым, назвав жителей полуострова неполноценными.