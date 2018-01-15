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"Это территория Украины": Собчак публично заявила о преступлениях России

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Кандидат на должность президента России Ксения Собчак заявила, что Крым является территорией Украины.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист из кремлевского пула Дмитрий Смирнов, прикрепив соответствующее видео.

"Крым - украинский. Это факт медицинский. Это территория Украины", - заявила Собчак.

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"Мы нарушили международные договоренности, мы нарушили наш договор с Украиной", - добавила она.

Как писал "Обозреватель", накануне Собчак сделала скандальное заявление про Крым, назвав жителей полуострова неполноценными.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на Обозревателе.

Тема
Аннексия Крыма
Персона
Ксения Собчак
Место
Россия
Объект
Крым
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