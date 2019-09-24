"Это призыв не выполнять Конституцию!" В "ЕС" жестко обратились к Раде и Кабмину из-за заявлений о НАТО

Депутаты фракции "Европейская солидарность" направили обращение к премьер-министру Украины Алексею Гончаруку и председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову с требованием разъяснить заявления депутата от "Слуги народа", Ирины Верещук об отказе от идеи вступления в НАТО.

Об этом сообщили на сайте пресс-службы партии "Европейская солидарность". В политсиле напомнили, что "неотъемлемой частью Конституции Украины определена необратимость европейского и евроатлантического курса Украины". Поэтому любые публичные призывы к ревизии курса Украины на приобретение членства в НАТО или отсрочки этих планов фактически являются призывом не выполнять Конституцию Украины.

Ирина Верещук, Петр Порошенко

Беспокойство депутатов вызвало и то, что озвученная Верещук позиция была высказана именно представителем правительства в парламенте и представлена как перспективная линия по изменению внешнеполитического курса государства.

Как писал OBOZREVATEL, депутат от "Слуги народа" и глава комитета Рады по госбезопасности Ирина Верещук заявила, что Украине нужно пересмотреть подход к отношениям с НАТО и отказаться от вступления в альянс. По ее словам, альянс также не хочет связываться с Украиной из-за позиции России.

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