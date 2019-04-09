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"Это привело к войне в Украине!" Портников предупредил ПАСЕ об опасности

2.2тЧитать материал на украинском

В ПАСЕ Россия добивается отмены западных санкций, которые наложили из-за войны в Украине, и хочет заставить мировое сообщество забыть об оккупации Крыма.

Такое мнение в блоге на "Еспресо" высказал украинский журналист Виталий Портников. Он отметил, что в случае реализации плана Кремля Москва пойдет дальше в своих захватнических целях.

"И это именно то, чего добивается Кремль. Он добивается не возвращения в ПАСЕ. Он добивается капитуляции Запада и триумфа безнаказанности", – пояснил Портников, комментируя возможное возвращение российской делегации в ПАСЕ.

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"Очередная сессия ПАСЕ, на которой вновь предпринимаются попытки создать условия для возвращения российской делегации – еще одна демонстрация того, как много на Западе беспринципных политиков, готовых предать и своих избирателей, и вообще основы демократического общества ради грешной любви к Владимиру Путину и его ресурсам", – сообщил журналист.

Портников подчеркнул, что санкции, которые ПАСЕ ввела против делегации России, являются реакцией цивилизованного мира на грубое попрание Кремлём принципов международного права.

"Но при этом российская делегация может принимать участие в работе ПАСЕ, заявлять о своей позиции, предъявлять претензии другим. Ее никто этого права не лишал. В работе ПАСЕ россияне не хотят участвовать. Это они шантажируют других своим неучастием, а не ПАСЕ закрывает дорогу к диалогу", – добавил он.

Журналист подытожил, что именно реакция Запада на агрессию России против Грузии привела к войне в Украине.

Виталий Портников

Виталий Портников

apostrophe.ua

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Персона
Виталий Портников
Место
Украина
Тег
ПАСЕ
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Лесюк Степан
Лесюк Степан
В мене таке враження що ті кацапи що сцать кров'ю за свого батюшку-царя скоро будуть подихати від жовчі що з їх "мозгов" виходить.
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Пидар предупреждает своих в ЕС
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Исаев Денис
Исаев Денис
Не уверен что в ПАСЕ кто-нибудь знает о существовании этого пробитого предупреждальщика, шароварников типа Бляхера с Арьевым я в расчёт не беру.
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