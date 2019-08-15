"Это не просто земля!" У Зеленского взялись за Донбасс и Крым: озвучен план

Рабочая группа Комиссии по вопросам правовой реформы должна сформировать приоритетные направления разработки правовых основ реинтеграции оккупированных Донбасса и Крыма.

Об этом в Facebook рассказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Руслан Рябошапка. Он отметил, что к 2020 году уже должен был наработан первый пакет инициатив президента Владимира Зеленского.

Рабочая группа по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, по его словам, сформирована преимущественно из представителей общественных организаций, и будет принимать во внимание международную практику.

"Временно оккупированная территория Донбасса и Крыма – это не просто земля, которую нам нужно вернуть. Это украинцы, которые на ней проживают, с которыми нам нужно наладить совместную жизнь после пяти лет разрыва, 1,4 миллиона внутренне перемещенных лиц, многие из которых, вполне вероятно, решат вернуться в свои нередко поврежденные дома, и еще много проблем, связанных с временной оккупацией нашей земли", – написал Рябошапка.

По его словам, для восстановления мира и нормальной жизни на оккупированных территориях будет подготовлена концепция переходного правосудия, имплементированы нормы и принципы международного гуманитарного и международного уголовного права.

"Кроме того, один из приоритетов – наконец ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда, подписанный почти 20 лет назад", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в "Слуге народа" заявили, что решить проблемы возвращения Донбасса и Крыма невозможно на законодательном уровне, но при этом добавили, что возможность предоставления Донбассу автономии в составе Украины также будет обсуждаться в Верховной Раде.

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