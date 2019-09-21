"Это не отступление!" Появились детали плана Генштаба по отводу войск на Донбассе

По утверждению Министерства обороны Украины, разведение войск в зоне проведения Операции объединенных сил (ООС) на Донбассе не является отступлением.

Об этом сообщил глава оборонного ведмства Андрей Загороднюк в эфире "Радио Свобода". По его словам, правильная реализация плана снизит ряд ключевых рисков.

Отвечая на вопрос, будет ли процесс отступления с захваченных в "серой зоне" объектов, чиновник объяснил позицию военного ведомства.

"Это не отступление, это - разведение. Те, с кем мы общались, относятся к этому, как к стратегии. Во-первых, это вопрос безопасности. Потому что, если разведение, то разведение по правилам - это снизит много рисков. Но это должно быть сделано технически правильно, потому что есть уже позиции, есть уже целая система укреплений, которая выстроена", - отметил Загороднюк.

По его словам, стратегия разведения обсуждалась с военными и Генеральным штабом.

"Никто не будет делать этого без подготовки, чтобы избежать чрезмерных рисков при разведении. Конечно мы будем следить за тем, чтобы та сторона также это делала. План разведения сейчас создается. Сейчас Генштаб этим занимается. Конечно, он будет представлен, он будет учитывать все риски. И, конечно, по каждому из этих участков будет идти подготовка, объяснение, проработка всех технических вопросов, логистических, вопросов безопасности и так далее", - подчеркнул глава Минобороны.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказал, о том, кто стал министром обороны Украины.

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