"Это не капитуляция": Кучма сделал важное уточнение по "формуле Штайнмайера"

Принятие Украиной "формулы Штайнмайера" по Донбассу нельзя считать капитуляцией.

Такое заявление сделал второй украинский президент, представитель страны в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кучма, передает "Интерфакс-Украина".

Однако он подчеркнул, что формулу нельзя считать приемлемой и принимать в том варианте, в котором сейчас ее предлагают Киеву.

"Пока перед этой формулой в законе не будет вывода всех войск, техники, разоружения, граница чтобы была отдана Украине - ничего там нельзя провести [местные выборы]. Формула Штайнмайера, которая должна рассматриваться на уровне Верховной Рады и так далее, это не капитуляция, это также путь, мы должны обсуждать, если есть предложения. Конечно, в том виде, в котором нам предлагают - нет", - сказал Кучма.

При этом он подчеркнул, что Путин не хочет, чтобы в Украину наступил мир. Поведением европейских партнеров Киева Кучма также не доволен.

"За время в Минском процессе у меня больше есть мнение, что на первом месте у них евро, а на втором уже - европейские ценности. Мы видим, что несмотря на торговые санкции, Европа торговала и торгует с Россией", - добавил Кучма.

Леонид Кучма Фокус.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале октября под Офисом президента и на Майдане в Киеве прошли протесты против подписания "формулы Штайнмайера". К столице присоединились и другие города.

Президент Украины Владимир Зеленский вскоре после этого выступил с экстренным заявлением о ситуации на Донбассе и "формуле", заявив, что никакой "капитуляции не будет".

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