"Это наше поражение": Рахманин объяснил, почему в Украине "война против Зеленского"

Глава фракции "Голос" Сергей Рахманин призвал президента Украины Владимира Зеленского "не заигрывать с агрессором".

В эфире ток-шоу "Право на владу" в четверг, 7 ноября, нардеп заявил, что Украина делает недостаточно для того, чтобы выиграть в информационной войне.

Ведущая программы Наталья Мосейчук при этом заявила, что в Украине ведется "война против Зеленского", поскольку президента критикуют за высказывания.

"За то, что он что-то сказал, а что-то сказал не так. Нельзя в одном интервью все сказать так, как хотят его оппоненты. Человек поехал в ООН и назвал войну войной. Это был первый президент, который сказал, что на Донбассе война, война в Украине", - заявила она.

При этом Рахманин подчеркнул, что США и Европе нужно чаще говорить о войне на Донбассе и оккупации Крыма. Если украинская власть не будет об этом напоминать, то "это наше поражение".

"Мы сегодня смотрели новое обращение президента. Там нет слов "путинская Россия", "агрессия" или "оккупация". Там было только слово "боевики". Если информационная политика если будет такой, то мы войну точно не выиграем", - заявил нардеп.

Рахманин и Зеленский

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский уверен, что войну на Донбассе можно прекратить, только обсуждая ее в "нормандском формате" и согласовывая все решения с украинским обществом.

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