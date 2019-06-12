"Это монтаж!" Медведчук ответил на скандал вокруг сериала "Чернобыль"

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За життя" Виктор Медведчук опроверг слухи об его участии в судебном процессе по аварии на Чернобыльской АЭС.

В комментарии ВВС, политик назвал "чистым бредом" заявление, якобы он был адвокатом директора ЧАЭС Виктора Брюханова.

"Я помню это дело, оно очень известным было, но я не припоминаю, чтобы я в нем участвовал", – заявил он.

Медведчук добавил, что в данном судебном процессе не участвовал даже как зритель.

"Мне не интересно, я же профессиональный адвокат. Неужели вы думаете, что адвокат ходит по другим делам?" – пояснил он.

Напомним, что на архивных кадрах из суда, которые были показаны в сериале HBO "Чернобыль", можно было увидеть человека, который внешне похож на Виктора Медведчука.

Кадр из сериала

Журналисты показали политику изображение из документальных съемок. Он согласился, что похож на мужчину на видео, но обратил внимание на одну особенность – человек на фото не носит галстук, а пуговица его рубашки – расстегнута.

"Это я через много лет перестал носить галстук. Я думаю, что это вообще монтаж", – пояснил Медведчук.

О схожести Медведчука и человека из сериала в Facebook написали общественная активистка Екатерина Кувита и журналист Вахтанг Кипиани, политолог Алексей Голобуцкий.

"Какой-то дьявольский фарс завершает 40-летний круг. Все возвращается по какому-то порочному кругу. Сериал "Чернобыль" заставляет вернуться к архивной кинохронике. В хронике всплывает на пару секунд почти знакомое лицо адвоката директора ЧАЭС Виктора Брюханова – и все внезапно вспоминают Медведчука и другой суд, над поэтом Стусом", – написал Голобуцкий.

"Медведчук - адвокат гендиректора Чернобыльской АЭС. Мы не имели этого фото, если бы не сериал HBO", – отметил Кипиани.

"Молодой перспективный агент КГБ с удостоверением адвоката с уровнем допуска от КГБ настолько высок, что Медведчук допущен к материалам судебного процесса по Чернобыльской аварии", – сообщила Кувита.

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению публициста Федора Крашенинникова, настоящая ценность "Чернобыля" от HBO состоит в том, что он показал цену лжи, которая исходила от властей сначала в СССР, а теперь и от российских.

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