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26 января • обновлено в 01:29
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"Это дорога к поражению": бывший мэр-комик Рейкьявика дал Зеленскому неожиданный совет

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Бывший мэр Рейкьявика, комик Йон Гнарр посоветовал президенту Владимиру Зеленскому уделять достаточно времени для сна.

В интервью "Новому времени" Гнарр заявил, что Зеленский сейчас живет под большим давлением.

"Я бы советовал ему позаботиться о себе. Хорошо питаться и, что еще важнее, достаточно спать. Не входить в этот порочный круг с трех-четырехчасовым сном, потому что много неотложных дел. Это прямая дорога к поражению", – сказал он.

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Йон Гнарр дал совет Владимиру Зеленскому

Йон Гнарр дал совет Владимиру Зеленскому

25 января Зеленский отпраздновал 42-й день рождения. OBOZREVATEL показывал, как он внешне изменился после избрания президентом Украины.

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Автор
Кирилл Лютый
Персона
Владимир Зеленский
Место
Исландия Рейкьявик
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