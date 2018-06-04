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Есть условие: Гройсман заговорил об отставке

19.4тЧитать новость на украинском

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил на брифинге 4 июня, что подаст в отставку, если депутаты парламента не смогут принять закон об антикоррупционном суде.

"Без принятия этого важного решения будет подорвано доверие как внутри общества к власти и институциям власти, так и международный авторитет будет значительно поврежден", – заявил Гройсман.

По его словам он намерен усердно работать с руководителями фракций Верховной Рады по поводу закона об антикоррупционном суде.

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"Мы сегодня стоим перед выбором: или дальнейшее развитие и решение многих вопросов… если решение не будет принято, снова таки дестабилизация… Я как премьер-министр Украины принял для себя решение: если этот суд, справедливый, независимый, не будет создан, я сложу с себя полномочия премьер-министра Украины и подам в отставку", – заявил Гройсман.

Напомним, ранее Гройсман заявил, что давить на него разговорами о возможной отставке ни у кого не получится.

Читайте все новости по теме "Борьба с коррупцией в Украине" на Обозревателе.

Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Персона
Владимир Гройсман
Место
Украина
Объект
Кабинет министров Украины
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