Есть условие: Гройсман заговорил об отставке

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил на брифинге 4 июня, что подаст в отставку, если депутаты парламента не смогут принять закон об антикоррупционном суде.

"Без принятия этого важного решения будет подорвано доверие как внутри общества к власти и институциям власти, так и международный авторитет будет значительно поврежден", – заявил Гройсман.

По его словам он намерен усердно работать с руководителями фракций Верховной Рады по поводу закона об антикоррупционном суде.

"Мы сегодня стоим перед выбором: или дальнейшее развитие и решение многих вопросов… если решение не будет принято, снова таки дестабилизация… Я как премьер-министр Украины принял для себя решение: если этот суд, справедливый, независимый, не будет создан, я сложу с себя полномочия премьер-министра Украины и подам в отставку", – заявил Гройсман.

Напомним, ранее Гройсман заявил, что давить на него разговорами о возможной отставке ни у кого не получится.