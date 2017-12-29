Есть четыре козыря: стало известно, как Путина можно выгнать из Украины

У Украины есть четыре козыря, которые помогут выгнать Россию с Донбасса и Крыма.

Такое мнение выразил бывший председатель СБУ, экс-начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Игорь Смешко, передает "Гордон".

"Единственные четыре козыря, которые у нас могут быть, – это экономика, армия, качественная дипломатия и информация. Других козырей просто в природе не существует, это иллюзия, к сожалению. Мы думаем, что за счет дипломатии мы сможем выиграть войну с самой мощной европейской армией с ядерным потенциалом. Мне часто приходилось говорить: "Посмотрите на политическую карту и на размер России..." - отметил он.

По словам Смешко, в нынешней ситуации президент России Владимир Путин не пойдет на эскалацию военного конфликта на востоке Украины, если для этого не будет очень веских причин внутри Украины

"Экономика. Где вы видите системный план подъема нашей экономики, кроме того, что мы постоянно слышим в эфире, получим ли мы очередной транш Международного валютного фонда? При том, что МВФ дает нам указания, поверьте мне, чисто бюрократические. Часто они пишутся у нас в Кабинете Министров: увеличить тарифы, привести в соответствие с европейскими нормами цены на газ. Но извините, европейские зарплаты и благосостояние европейцев в разы отличаются от благосостояния украинского народа", - считает Смешко.

"Эти условия могут привести только к социально-экономическим волнениям и взрыву внутри страны. Это как раз то основание, чтобы президент Российской Федерации снова перешел к военной фазе. То есть нужно работать над экономикой, иметь системное видение, как необходимо реформировать экономику, вернуть ее к решению главной проблемы, которую вы затронули: преодолению бедности и созданию критической массы среднего класса. Эта тарифная политика, налоговая политика – они убивают эту социально-экономическую базу", - отметил он.

Как сообщал "Обозреватель", в риторике Путина заметили важный сигнал по Донбассу.