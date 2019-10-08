Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявляет, что Россия не заинтересована во встрече лидеров в "нормандском формате" и выдвигает все новые условия для его проведения. А когда Украина исполняет эти условия – выдвигает новые. Но дату саммита все равно не назначают

Я не назвал бы это большим политическим открытием. То, что Россия не заинтересована в проведении саммита лидеров в "нормандском формате", известно еще с 2016 года, когда лидеры встречались в последний раз. После этого Владимир Путин отказался от таких встреч. Конечно, если ничего не понимать в политике – а это отличительная черта команды "Квартала-95", ее попутчиков и сторонников – то можно считать, что все дело в Петре Порошенко. А если хотя бы что-то понимать, то станет ясно, что все дело во Владимире Путине, пишет Виталий Портников для espreso.tv.

Новости Чего не может Путин

Путин не хочет бессмысленных встреч и ненужных компромиссов. Он хочет полной и безоговорочной капитуляции Украины на российских условиях. Но не выдвигает все условия сразу. Он выдвигает одно условие за другим. И Владимир Зеленский после своего прихода к власти ради только одной этой призрачной встречи в "нормандском формате" стал исполнять эти условия. То есть встал на путь капитуляции. Да, возможно, просто не понимая, что он делает. Но тогда такие советники, как Вадим Пристайко должны ему это объяснять и объяснять. Пока он не поймет или пока их не отправят в отставку. Потому что нести вместе с Зеленским ответственность за капитуляцию и ее последствия – не самое большое удовольствие для человека, который думает о будущем страны и даже о своем будущем.

Вопрос – а что будет, если Зеленский перестанет исполнять условия Путина? Ничего нового. Путин будет шантажировать Зеленского также, как шантажировал Порошенко. Потому что Путин шантажировал не личность, а институцию – президента Украины. Будет новая эскалация, новое обострение конфликта. Новые условия. Новое давление со стороны европейцев – если Киев не продемонстрирует, что не собирается капитулировать. Со всем этим придется жить долгие годы.

Можно ли просто "отказаться" от оккупированных территорий, построить стену, перестать добиваться реинтеграции – ведь об этом варианте тоже начинают говорить? Нет, нельзя. Во-первых, это будет предательство собственных граждан, которые оказались под оккупацией. А, во-вторых, Россия не для того захватывала эти территории, чтобы Украина о них "забыла".

Так что же делать? Да все очень просто. Зеленскому – если он не хочет смириться с этим конфликтом и не может его решить – отказываться от власти. Гражданам, которые не хотят жить в стране, которая все время находится в конфликте – эмигрировать. А всем остальным – научиться жить в стране, которая обречена на долговременный конфликт с сильным и жестоким врагом.

Этот конфликт не вечен. Рано или поздно уйдет Путин, изменится российский режим, само сознание российского общества. И если мы сегодня выстоим, то наши дети или внуки смогут жить в мирной Украине.

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