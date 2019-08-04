"Если дойдут слухи..." Зеленский пригрозил нардепам от "Слуги народа". Видео

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил депутатам от его партии "Слуга народа" серьезным разговором, если они будут плохо работать.

Соответствующий комментарий он дал журналистам, уточнив, что на народных избранниках лежит большая ответственность перед избирателями, которых они не имеют права обманывать (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Зеленский пригрозил депутатам "Слуги народа"

"У нас очень много законопроектов. Мы хотим, чтобы они понимали, что на них лежит такая серьезная ответственность, ведь они получили эту оценку общества. На них лежит такая ответственность, что они даже не имеют права не ходить на работу или звонить о чем-то договариваться с кем-то. То ли какие-то дядьки серьезные, то ли женщины будут им что-то предлагать. Даже чтобы они об этом не думали", – сказал он.

Владимир Зеленский отвечает журналистам Кадр из видео

По словам Зеленского, он не хочет и не собирается влиять на партию, и на Верховную Раду в частности.

Новости У Зеленского предложили сажать в тюрьму за переговоры с Россией

"Но если до нас дойдут такие слухи, то у нас будет очень серьезный разговор с этими депутатами. Говорить уже не буду с ними", – заявил Зеленский.

Президент добавил, что знает почти всех народных избранников. Он видел анкеты и встречался по паре раз с ними.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее политтехнолог и медиа эксперт Никита Потураев рассказал, как у Зеленского отучат нардепов от взяток.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!