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13 февраля • обновлено в 07:04
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Еще один "слуга народа" поддержал скандальную идею подачи воды в Крым

1.5т
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Народный депутат от фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук поддержал возобновление подачи воды оккупированному Россией Крыму.

Об этом он заявил в эфире телеканала "НАШ". Камельчук аргументировал свою позицию тем, что в Крыму живут украинцы, которым украинские власти должны помогать. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана)

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"Мне не понятно, это что, мы Крым, который мы хотим вернуть, где, в том числе, живут украинцы, Крым, где есть плодородные земли, мы хотим высушить? Если мы так будем думать, то лет через 5-10 и сами не захотим эту пустыню", – сказал он.

Камельчук добавил, что нужно быть дальновидными, ведь Украина должна подать воду в Крым не для кого-то другого, а для себя.

"Почему бы нам не заключить контракт на водоснабжение. Может, мы воду по такой же цене, как газ нам Россия, будем продавать", – предложил Камельчук.

Также он высказался за выплату украинских пенсий жителям оккупированных территорий Донбасса.

"Не важно, где украинец находится и живет, обязанность Украины выплачивать пенсии", – заявил Камельчук.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Аннексия Крыма
Персона
Юрий Камельчук
Место
Украина
Тег
Партия Слуга народа
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Комментарии
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Арахамия уже вопит что его неправильно поняли завтра этот лось будет выть что он не то имел в виду))))))
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Насмешили))))ха ха ха воды нет не было и не будет))))вода только при Украине была и при Украине будет)))))
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Провосеков Матвей
Провосеков Матвей
Чубатые, да успокойтесь уже, никто у Вас ничего не просит. Российский Крым справится и без вас.
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