Еще один "слуга народа" поддержал скандальную идею подачи воды в Крым

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук поддержал возобновление подачи воды оккупированному Россией Крыму.
Об этом он заявил в эфире телеканала "НАШ". Камельчук аргументировал свою позицию тем, что в Крыму живут украинцы, которым украинские власти должны помогать. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана)
"Мне не понятно, это что, мы Крым, который мы хотим вернуть, где, в том числе, живут украинцы, Крым, где есть плодородные земли, мы хотим высушить? Если мы так будем думать, то лет через 5-10 и сами не захотим эту пустыню", – сказал он.
Камельчук добавил, что нужно быть дальновидными, ведь Украина должна подать воду в Крым не для кого-то другого, а для себя.
"Почему бы нам не заключить контракт на водоснабжение. Может, мы воду по такой же цене, как газ нам Россия, будем продавать", – предложил Камельчук.
Также он высказался за выплату украинских пенсий жителям оккупированных территорий Донбасса.
"Не важно, где украинец находится и живет, обязанность Украины выплачивать пенсии", – заявил Камельчук.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ранее глава бюджетного комитета Верховной Рады, народный депутат от партии "Слуга народа" Юрий Аристов озвучил идею зарабатывать, продавая воду в аннексированный Крым.
Имея в виду полуостров, он сказал о продаже "в Россию", однако потом исправил свою ошибку.
Позже он заявил, что вопрос продажи воды в Крым больше не обсуждается.
Арахамия, делая заявление о возможности компромисса с водой для полуострова, подчеркивал, что это его личное мнение.
Позже Арахамия оправдался за скандальный компромисм
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся
Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.