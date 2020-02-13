Еще один "слуга народа" поддержал скандальную идею подачи воды в Крым

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук поддержал возобновление подачи воды оккупированному Россией Крыму.

Об этом он заявил в эфире телеканала "НАШ". Камельчук аргументировал свою позицию тем, что в Крыму живут украинцы, которым украинские власти должны помогать. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана)

"Мне не понятно, это что, мы Крым, который мы хотим вернуть, где, в том числе, живут украинцы, Крым, где есть плодородные земли, мы хотим высушить? Если мы так будем думать, то лет через 5-10 и сами не захотим эту пустыню", – сказал он.

Камельчук добавил, что нужно быть дальновидными, ведь Украина должна подать воду в Крым не для кого-то другого, а для себя.

"Почему бы нам не заключить контракт на водоснабжение. Может, мы воду по такой же цене, как газ нам Россия, будем продавать", – предложил Камельчук.

Также он высказался за выплату украинских пенсий жителям оккупированных территорий Донбасса.

"Не важно, где украинец находится и живет, обязанность Украины выплачивать пенсии", – заявил Камельчук.

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