"Еще бы в буфет посадили!" Геращенко пожаловалась Разумкову на "галерку" в Раде

Народный депутат Ирина Геращенко пожаловалась, что их фракцию "Европейская солидарность" посадили на дальние места в зале заседаний Верховной Рады.

В размещении на "галерке" Рады политик обвинила председателя ВР Дмитрия Разумкова. Перепалка произошла эфире ток-шоу "Право на владу".

При этом спикер парламента напомнил, что Геращенко одобрила размещение фракций в Раде и поставила подпись под соответствующим документом.

"У нас выбора не было. Мы бы еще в столовой сидели или в буфете", – отшутилась Геращенко.

На что Разумков ответил, что это неправда и ранее "ЕС" не возражала против такой посадки нардепов в Раде.

Также Геращенко рассказала, что новоизбранные депутаты "Слуги народа" бегают к ним на "галерку" с просьбой разъяснить законопроекты, за которые они голосуют.

"Они (власти. – Ред.) прекрасно понимают, что в их фракции сегодня есть 254 голоса, завтра это будет немного по-другому, когда депутаты начнут читать законопроекты, за которые они пока только нажимают кнопку. Пока что, друзья, они подходят к нам на "галерку" – у нас же оппозицию отсадили на "галерку" – пока спикер не видит, не присматривает за своими, советуются и интересуются, что там написано: "Вы хоть скажите нам правду". Мы делимся с ними информацией", – рассказала она.

Разумков и Геращенко

При этом глава фракции "СН" Давид Арахамия сообщил, якобы ему известно, что группы бизнесменов пытаются подкупить их нардепов непрямым путем: предлагая помещения, кадры и оплату юридических консультаций для составления законопроектов.

"Я уже даже два или три раза по поводу этого писал в правоохранительные органы, обращался относительно этого", – заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховной Раде назрел скандал из-за конфликта между партиями "Слуга народа" и "Европейская солидарность".

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