"ЕС" пришла к ГБР из-за назначения адвоката Януковича и пленки Трубы

Народные депутаты из фракции "Европейская солидарность" 24 января пришли к Государственному бюро расследований, чтобы заявить руководству бюро о недопустимости назначения первым заместителем ГБР адвоката Януковича Александра Бабикова.

Об этом они сообщили журналистам возле офиса ГБР. Также депутаты заявили о недопустимости политических преследований, которые были инициированы экс-директором ГБР Романом Трубой по приказу Офиса президента.

"Происходит активизация Антимайдана, угроза реванша, которая, в частности в том, что на должность первого заместителя руководителя ГБР назначен господин Бабиков, который является адвокатом Януковича и соответственно имеет явный конфликт интересов. Мы пришли к госпоже Венедиктовой, используя законное право народных депутатов на безотлагательный прием для того, чтобы поставить вопрос о недопустимости пребывания этого лица в должности", – сказал Ростислав Павленко.

"Также мы хотим обсудить вопрос о проведении конкурса на замещение директора ГБР. Должен быть через конкурс избран человек, который будет иметь доверие украинцев, активистов, который обеспечит всестороннее расследование этих резонансных дел", – добавил депутат.

В свою очередь Николай Княжицкий заявил, что поставить несколько вопросов ГБР депутатов попросили семьи Героев Небесной сотни.

"Мы сюда пришли не просто по собственному желанию, хотя видим происходящее в последнее время в стране. Мы здесь по просьбе семей Небесной Сотни. Вчера также по их просьбе была встреча. Они возмущены назначением господина Бабикова – адвоката Януковича – первым заместителем председателя ГБР.

Возмущенные не случайно, ведь мы видим, что происходит процесс согласно которому хотят доказать, что Майдан это была не революция достоинства, а государственный переворот. И соответственно русская аннексия была оправдана. И все пророссийские силы сейчас, к сожалению, с определенной поддержкой наших некоторых государственных чиновников, реализующих этот сценарий", – заметил Княжицкий.

Он отметил, что экспертиза канадских специалистов, которая подтвердила идентичность голоса Романа Трубы на пленках из его кабинета, означает, что ведомство, которое должно бороться с коррупцией, стало ее центром, а решение в ГБР принимаются по команде из Офиса президента.

"Мы видим, что канадский королевский институт уже подтвердил подлинность записей Трубы, свидетельствующий, по сути ГБР управляется непосредственно из Офиса президента по звонкам. Поэтому назначение этого лица без согласования с нашей властью было невозможно", – убежден Княжицкий.

Он также отметил, что это может быть частью общего плана реванша Антимайдана, который реализуется под патронатом Кремля.

"Мы предполагаем, что это могло быть частью договоренностей на российско-украинских переговорах, компрометация Майдана и закрытия всех дел против майдановцев. Очевидно, это тоже элемент коррупции, ведь буквально вчера были напечатаны исследования, которые показывают, что в рейтинге коррупции за последний год Украина не поднялась, а упала.

Коррупция – это государственная централизация и это влияние на все процессы в государстве с одного кабинета, как у нас это происходит. Поэтому мы пришли поговорить с госпожой Венедиктовой, возможно, она сама отменит свой указ о назначении господина Бабикова. По крайней мере тогда это не будет плевком в лицо семьям Небесной Сотни. И выполнит все остальные требования семей, поскольку мы с ними были на Майдане. Среди погибших есть много наших друзей, как и среди членов их семей, поэтому мы не можем сейчас, в этот день быть с ними", – отметил народный депутат.

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