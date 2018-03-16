ЕС и НАТО раскритиковали президентский законопроект о нацбезопасности

Представительства ЕС и НАТО в Украине заявили, что поданный президентом Петром Порошенко в парламент законопроект "О национальной безопасности" противоречит практикам ЕС и НАТО.

Соответствующее письмо было направлено президенту Украины Петру Порошенко, главе Верховной Рады Андрею Парубию и секретарю СНБО Александру Турчинову, сообщила народный депутат об "Блока Петра Порошенко" Светлана Залищук в Facebook.

В частности в письме отмечается, что законопроект "О национальной безопасности Украины" не предусматривает парламентского контроля деятельности СБУ, что является одним из фундаментальных требований по приближению к НАТО.

Новости Законопроект Порошенко о национальной безопасности поступил в Раду

Также в письме дипломаты выразили обеспокоенность в связи с положением о Ставке Верховного Главнокомандующего, "которое не соответствует стандартам и принципам НАТО и может иметь существенное негативное влияние на принцип гражданского контроля”.

Кроме того в ЕС и НАТО завили, что в законе не хватает прозрачности в оборонной сфере.

"Прозрачность требует полного раскрытия соответствующей информации и сведений органам, осуществляющим общественный и парламентский надзор (контроль) с целью обеспечения эффективного использования финансовых ресурсов в сфере безопасности и обороны (за исключением государственной тайны и информации, которая касается возможностей и имеет засекреченный характер)”, – сказано в документе.

Письмо подписали глава Представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли, посол США в Украине Мари Йованович, глава Представительства НАТО в Украине Александр Винников и глава Консультативной миссии Европейского Союза в Украине Кястутис Ланчинскас.

Как сообщал "Обозреватель", президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект о нацбезопасности 23 февраля. При этом документ был помечен как безотлагательный. Ранее в сети был опубликован полный текст документа.