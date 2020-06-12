Ермак, Резников и Ткаченко отправились на переговоры во Францию

В пятницу, 12 июня, украинская делегация вместе с руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком отправились на однодневные переговоры во Францию.

Там запланирована его встреча с внешнеполитическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном, который представляет страну на переговорах советников лидеров стран – участниц Нормандского формата, передает пресс-служба Офиса президента.

Андрей Ермак Пресс-служба Офиса президента

Делегацию возглавляет вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

В ее состав вошли министр обороны Андрей Таран, министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, заместитель руководителя Офиса главы государства Игорь Жовква и советник президента Украины Руслан Демченко.

Ранее OBOZREVATEL писал, что президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности посла Украины во Франции Олега Шамшура, добившегося отмены рекламы компании Danone на российском рынке с участием скандального актера Михаила Пореченкова.

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