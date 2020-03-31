Ермак оправдался за новый Mercedes за 3,2 млн

Глава Офиса президента Андрей Ермакзаявил, что купил новый Mercedes S 350 за 3,2 млн гривен после того, как продал старую машину.

Об этом он сообщил на брифинге во вторник, 31 марта.

"Я давно планировал сменить авто. Но я живу в таком темпе, что меня у нет времени ни на себя и семью. Я продал старый авто и купил новый, и это совпало с этими событиями в нашей стране. Все финансовые стороны указаны в моей декларации", – отметил он.

Андрей Ермак купил Mercedes

При этом Ермак отметил, что он отказался от всех государственных авто и госохраны. Также глава ОПУ добавил, что он "честный человек, который готов честно смотреть в глаза любому гражданину нашей страны".

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Офиса президента Андрей Ермак приобрел в марте новенький Mercedes S 350, который обошелся ему в 3,2 миллиона гривен.

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