Власть Украины надеется установить мир на Донбассе и вернуть его оккупированные части до конца 2020 года. Однако если этого не произойдет, то будет применен план "Б".

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, сообщает "РБК-Украина". Он подчеркнул, что украинские власти не будут ждать годами, если "та сторона не хочет прекращать войну".

"Но до конца года мы намерены делать все от нас зависящее, и интенсификация работы ТКГ тому доказательство. Однако у нас есть и проработанный план "Б": что мы делаем, если будет так; что делаем, если будет вот так", – подчеркнул Ермак.

Андрей Ермак apnews.com.ua

Он также добавил, что власти хотели бы проведения местных выборов в октябре в том числе и на территории ОРДЛО, но только при соблюдении определенных условиях.

"Выборов под дулами автоматов не будет. Для начала необходим контроль над границей, возможно, совместно с международными институциями, нужна безопасность и только потом выборы", – заверил глава ОПУ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее бывший начальник Главного следственного управления СБУ, генерал Василий Вовк заявил, что Зеленский рассматривает "запасной вариант" урегулирования на Донбассе, который предусматривает полную изоляцию ОРДЛО.

В свою очередь, Ермак заверил, что глава Украины никогда не согласится проводить выборы на Донбассе до получения контроля над ОРДЛО и менять статус региона в Конституции.

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