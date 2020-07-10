У Зеленского анонсировали новый обмен пленными и "нормандские" переговоры
Андрей Ермак не назвал точных дат, однако заявил, что встреча и обмен произойдут в ближайшее время
Глава Офиса Зеленского сказал, что вопрос разведения войск на Донбассе согласовать полностью пока не удалось
Андрей Ермак оценил результаты "нормандской" встречи. LIGA.net
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак анонсировал новый этап обмена удерживаемыми лицами и саммит в "нормандском" формате, которые должны состояться в ближайшее время.
"Мы договорились о продолжении обмена", – заявил он по итогам встречи 3 июля политических советников лидеров стран "нормандского" формата (Украина, Россия, Германия, Франция), передают "Українськi Новини".
На переговорах в Берлине, как отметил он, все стороны подтвердили важность проведения очередной встречи. "Никто не отрицает, что этот саммит должен пройти как можно скорее. Поэтому, я считаю, что в ближайшие месяцы этот саммит должен состояться", – сказал Ермак.
Для этого должны быть выполнены все договоренности, для Украины в первую очередь – по безопасности. "Не могу сказать, что по всем положениям у нас есть согласованная позиция", – отметил глава ОП.
Открытым, в частности, остается вопрос определения новых точек разведения войск на Донбассе. В то же время Ермак выразил надежду, что уже на ближайшем заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе будет достигнута договоренность относительно мер, которые обеспечили бы устойчивое прекращение огня.
"Декларативный характер режима прекращения огня много раз принимался. Но мы понимаем, что нужен действенный механизм. Действительно, с помощью наших партнеров из Германии и Франции мы очень близки к тому, чтобы этот механизм был зафиксирован", – сказал он.
Также руководитель Офиса заверил, что почти согласован план разминирования. "Сегодня мы очень близки к результату", – сказал он.
По его словам, в ТКГ на политической подгруппе был представлен закон об особенностях местного самоуправления, в который планируется имплементировать "формулу Штайнмайера".
"Если формула участия представителей территорий [оккупированного Донбасса], которую предложила Украина, будет работать, то это будет мощным шагом, чтобы законодательные акты, которые предусмотрены "минскими договоренностями", начали разрабатываться и потом были представлены в Верховной Раде и для обсуждения обществом", – сказал Ермак.
Глава Офиса президента подчеркнул, что выборы на оккупированных территориях Донбасса могут пройти исключительно после разрешения всех вопросов с безопасностью и в соответствии с украинским законодательством.
Как писал OBOZREVATEL:
Первый замглавы делегации Украины в ТКГ Алексей Резников ранее заявил, что в ходе переговоров представителей стран "нормандского" формата 3 июля в Берлине никаких ультиматумов по вопросу "особого статуса" не звучало.
Резников также сказал, что на "нормандской" встрече произошло некое "сближение позиций", но делегация РФ все же отказалась ставить подпись под выработанными формулировками.