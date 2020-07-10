У Зеленского анонсировали новый обмен пленными и "нормандские" переговоры

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак анонсировал новый этап обмена удерживаемыми лицами и саммит в "нормандском" формате, которые должны состояться в ближайшее время.

"Мы договорились о продолжении обмена", – заявил он по итогам встречи 3 июля политических советников лидеров стран "нормандского" формата (Украина, Россия, Германия, Франция), передают "Українськi Новини".

На переговорах в Берлине, как отметил он, все стороны подтвердили важность проведения очередной встречи. "Никто не отрицает, что этот саммит должен пройти как можно скорее. Поэтому, я считаю, что в ближайшие месяцы этот саммит должен состояться", – сказал Ермак.

Для этого должны быть выполнены все договоренности, для Украины в первую очередь – по безопасности. "Не могу сказать, что по всем положениям у нас есть согласованная позиция", – отметил глава ОП.

Открытым, в частности, остается вопрос определения новых точек разведения войск на Донбассе. В то же время Ермак выразил надежду, что уже на ближайшем заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе будет достигнута договоренность относительно мер, которые обеспечили бы устойчивое прекращение огня.

"Декларативный характер режима прекращения огня много раз принимался. Но мы понимаем, что нужен действенный механизм. Действительно, с помощью наших партнеров из Германии и Франции мы очень близки к тому, чтобы этот механизм был зафиксирован", – сказал он.

Также руководитель Офиса заверил, что почти согласован план разминирования. "Сегодня мы очень близки к результату", – сказал он.

По его словам, в ТКГ на политической подгруппе был представлен закон об особенностях местного самоуправления, в который планируется имплементировать "формулу Штайнмайера".

"Если формула участия представителей территорий [оккупированного Донбасса], которую предложила Украина, будет работать, то это будет мощным шагом, чтобы законодательные акты, которые предусмотрены "минскими договоренностями", начали разрабатываться и потом были представлены в Верховной Раде и для обсуждения обществом", – сказал Ермак.

Глава Офиса президента подчеркнул, что выборы на оккупированных территориях Донбасса могут пройти исключительно после разрешения всех вопросов с безопасностью и в соответствии с украинским законодательством.

Как писал OBOZREVATEL: