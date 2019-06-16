"Ему по фигу": кандидат "Слуги народа" сделал выпад в адрес Коломойского

Предприниматель и волонтер, четвертый в избирательном списке партии "Слуга народа" президента Владимира Зеленского Давид Арахамия заявил, что "не уважает" Игоря Коломойского.
В интервью "Радио Свобода" он рассказал, что такие выводы сделал после поездки в Днепр, который является родным городом олигарха (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).
"Я не уважаю Коломойского. Потому что когда я прилетел в Днепр и увидел, в каком состоянии Днепровский аэропорт, если это родной город такого состоятельного человека, то я считаю, что ему просто "пофигу". Если ему "пофигу" на свой город, то как ему может быть не "по фигу" на свою страну", – заявил он.
Давид Арахамия не уважает Коломойского
По словам Арахамии, прежде чем согласиться присоединиться к президентской партии, вопрос ее связей с Коломойским был одним из решающих.
"Две вещи, которые меня беспокоили перед тем, как я мог согласиться или не согласиться присоединяться к команде. Это связи с Коломойским. И второе – это отношение к России. То есть две мои красные линии. С Коломойским – он (Зеленский) мне откровенно сказал, что они партнеры по "Кварталу" были, не партнеры, а он предоставлял канал, время, поэтому они знакомы. Но говорит: ты посмотришь, когда со временем увидишь мои связи с Коломойским с точки зрения, как я буду действовать", – добавил Арахамия.
Владимир Зеленский и Игорь Коломойский
Как сообщал OBOZREVATEL:
9 июня партия "Слуга народа" провела съезд, на котором озвучили имена первых 100 кандидатов в Верховную Раду.
Стало известно, что по мажоритарных округах от партии Зеленского в парламент пойдут два журналиста телеканала "1+1" Александр Дубинский и Ольга Василевская-Смагляк.
Телеведущего и ресторатора Николая Тищенко, который намерен баллотироваться на досрочных выборах в Верховную Раду, заподозрили в том, что он купил себе место в партии "Слуга народа".
В списки "Слуги народа" попала также блогерша из Крыма Лиза Богуцкая, сбившая насмерть пьяного пешехода.
В избирательном списке партии оказался Дмитрий Спивак, которого связывают с главой политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком.
По мажоритарному округу Днепропетровской области от "Слуги народа" баллотируется СБУшник времен президентства Виктора Януковича Виталий Криворучко.
В списки партии "Слуга народа" на внеочередных выборах в Верховную Раду попала киевская тусовщица Ирина Панченко.
В президентской партии "Слуга народа" заявили, что не готовы отвечать за действия их региональных представителей, которые получали деньги за продажу мест в политсиле.
Если вы располагаете информацией о скандальных фактах из биографии кандидатов, представленных в списках политических партий на выборы-2019 в Верховную Раду, просим сообщать в редакцию. Украинцы заслуживают знать правду!
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!