"Ему по фигу": кандидат "Слуги народа" сделал выпад в адрес Коломойского

Предприниматель и волонтер, четвертый в избирательном списке партии "Слуга народа" президента Владимира Зеленского Давид Арахамия заявил, что "не уважает" Игоря Коломойского.

В интервью "Радио Свобода" он рассказал, что такие выводы сделал после поездки в Днепр, который является родным городом олигарха (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Я не уважаю Коломойского. Потому что когда я прилетел в Днепр и увидел, в каком состоянии Днепровский аэропорт, если это родной город такого состоятельного человека, то я считаю, что ему просто "пофигу". Если ему "пофигу" на свой город, то как ему может быть не "по фигу" на свою страну", – заявил он.

Давид Арахамия не уважает Коломойского

По словам Арахамии, прежде чем согласиться присоединиться к президентской партии, вопрос ее связей с Коломойским был одним из решающих.

"Две вещи, которые меня беспокоили перед тем, как я мог согласиться или не согласиться присоединяться к команде. Это связи с Коломойским. И второе – это отношение к России. То есть две мои красные линии. С Коломойским – он (Зеленский) мне откровенно сказал, что они партнеры по "Кварталу" были, не партнеры, а он предоставлял канал, время, поэтому они знакомы. Но говорит: ты посмотришь, когда со временем увидишь мои связи с Коломойским с точки зрения, как я буду действовать", – добавил Арахамия.

Владимир Зеленский и Игорь Коломойский

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