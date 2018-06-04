"Ему не поздоровится": Гройсман взялся за оскандалившегося Линчевского

Премьер-министр Владимир Гройсман распорядился возбудить дисциплинарное производство в отношении заместителя министра здравоохранения Александра Линчевского.

Решение было принято в связи с заявлением Линчевского о нецелесообразности траты денег на лечение онкобольных, поскольку "они все умрут", сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь премьера Василий Рябчук.

Новости Заместитель Супрун впервые пояснил скандальное заявление об онкобольных

"Сегодня премьер дал указание возбудить дисциплинарное производство в отношении заместителя министра здравоохранения Александра Линчевского. Цель - изучение информации, распространенной в СМИ, касательно его высказываний. Зная премьера, уверен: если скандальные слова заместителя министра о смертельно больных людей действительно имели место быть - ему точно не поздоровится", - отметил Рябчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 июня Линчевский заявил, что тратить деньги на онкобольных нецелесообразно, поскольку "они все равно умрут".

В свою очередь, председатель правления национального движения за трансплантацию Юрий Андреев призвал Кабмин уволить Линчевского.

Также Минздрав взял ответственность за заявление зама Супрун.