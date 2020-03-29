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29 марта • обновлено в 23:18
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Емец не подавал в отставку? У главы Минздрава сделали заявление

9.2т
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Глава Министерства здравоохранения Илья Емец не подавал в отставку.

Об этом заявил пресс-секретарь министра Артем Дехтяренко, передает "Новое время".

"По той информации, которой я владею, министр собирается работать дальше", – сказал он.

Дехтяренко добавил, что по состоянию на 20:30, 29 марта, Емец не писал заявления об отставке.

Илья Емец

Илья Емец

Минздрав

Как писал OBOZREVATEL, об отставке главы Минздрава заявила нардеп от "ЕС" Ирина Геращенко вечером 29 марта. По ее словам, также Кабмин покинет министр финансов Игорь Уманский.

При этом Верховная Рада на внеочередном заседании 30 марта может утвердить кандидатуры глав трех министерств. На пост нового министра здравоохранения рассматривался Максим Степанов.

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Автор
Кирилл Лютый
Персоны
Илья Емец Ирина Геращенко
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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Волгоград Ец
Волгоград Ец
Еще не вечер
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Гоша Злой
Гоша Злой
шо, еще есть возможность деду обеспечить безбедную жизнь молодой жене возрастом своей внучки?)
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