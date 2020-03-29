Емец не подавал в отставку? У главы Минздрава сделали заявление

Глава Министерства здравоохранения Илья Емец не подавал в отставку.

Об этом заявил пресс-секретарь министра Артем Дехтяренко, передает "Новое время".

"По той информации, которой я владею, министр собирается работать дальше", – сказал он.

Дехтяренко добавил, что по состоянию на 20:30, 29 марта, Емец не писал заявления об отставке.

Илья Емец Минздрав

Как писал OBOZREVATEL, об отставке главы Минздрава заявила нардеп от "ЕС" Ирина Геращенко вечером 29 марта. По ее словам, также Кабмин покинет министр финансов Игорь Уманский.

При этом Верховная Рада на внеочередном заседании 30 марта может утвердить кандидатуры глав трех министерств. На пост нового министра здравоохранения рассматривался Максим Степанов.

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