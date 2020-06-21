Одна из социологических служб включила в опрос касательно выборов мэра Киева актрису студии "Квартал 95" Елену Кравец.

Об этом в Facebook сообщил журналист Валерий Калныш. Он уточнил, что ее и телеведущего Сергея Притулу занесли в возможный второй тур с Виталием Кличко.

"Только что позвонили из социологической службы и попросили пройти опрос по поводу выборов мэра Киева. 15 минут. Все как обычно, за исключением одной фамилии в списке возможных кандидатов. Елена Кравец, актриса "Квартал 95"", – написал журналист.

Он отметил, что только Кравец и Притула удостоились места во втором туре из списка в 10-12 фамилий.

"Ее, а также Сергея Притулу те, кто составлял опрос, занесли даже в возможный второй тур с Виталием Кличко. Этой чести, из списка в 10-12 фамилий, удостоились только они (был еще кто-то, но я забыл). Кстати, "Котлеты" не оказалось в списке вообще. Слушайте, "Слуги народа", успокойтесь уже. Хватит рассматривать страну как скетч-шоу, где вы должны быть в каждом номере. Не портите хотя бы Елене жизнь", – подчеркнул Калныш.

Украинцы в соцсетях недовольны таким вероятным кандидатом: "Господи, ее еще не хватало"; "Ну уже перебор. Президент квартала стал президентом страны, главная в женском квартале тоже хочет устроить уборку в Киеве?"; "Если Кравец чистое имя и репутация пошли в ход, то дело плохо совсем"; "Еще не все квартализовали?".

Украинцы недовольны одним из вероятных кандидатов Facebook Валерия Калныша

Напомним, что в начале июня глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предположил, что кандидатом в мэры Киева может стать женщина.

Украинцы недовольны одним из вероятных кандидатов Facebook Валерия Калныша

Украинцы недовольны одним из вероятных кандидатов Facebook Валерия Калныша

Елена Кравец может стать кандидатом в мэры Киева Facebook Валерия Калныша

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук заявила об участии во внутрипартийных праймериз на должность мэра Киева.