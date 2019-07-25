"А приватизация патриотизма - это нормально??" - обижаются на меня избиратели Зеленского.
Думаю - да. Вполне по совести. Потому что это не мой президент, это ВАШ президент отменяет парад ВСУ в День Независимости нашей страны.
Это не мой президент, это ВАШ президент готов не глядя подписать и принять условия России, в частности по "обмену" моряков. В то время как не обмен, а возврат без всяких отговорок по решению Трибунала должен произойти. И никакого отбывания срока под домашним арестом осужденных российским судом - моряков, украинских, на украинской земле, не виновных ни перед кем. И никакой сдачи позиций Украины.
Это не мой президент с арестованной россиянами фабрикой и ПВО вокруг Киева за свой счет, это ВАШ президент - с работающим во время войны бизнесом с русскими, с виллами в Италии в российских кварталах, со странными зарубежными счетами, где суммы совпали с выведенными из Приватбанка деньгами вкладчиков. С Зе-депутатами, с действующим бизнесом в оккупированном Крыму.
Это не мы устали от войны. Это ВЫ устали, к этой войне в большинстве своем не имеющие отношения.
Это не мы ездим отдыхать в оккупированный Крым последние 5 лет. Это ВЫ. Пересекаете фальшивую границу, стоите в очередях, оправдываетесь перед каждым поганым российским мусором. На той земле, которую спасала от засухи Украина. Которую кормила Украина. И которую строила Украина. Сколько в малонаселенный, засыхающий, неразвитый экономически Крым вложила тогда Россия? НИ КОПЕЙКИ.
Это не меньшинство граждан, понимающих механизм работы государства. Это ВАШЕ большинство, которым надо жить как в Европе уже сейчас - не поняли, что у нас отрезали куски территории вместе с промышленностью, налогами, банками и прочим. И что нам для борьбы "унесенный ветром" Янукович оставил копейки.
Да, мы приватизировали патриотизм. Потому что о чем вообще речь?
- армия, которую на хлеб не намажешь.
- Мова, Яку вiдпльовують ВАШІ обранці у владу.
- Віра.
Но это же не стулья в Россию гнать, и не газ там покупать. Не гастролировать по захолустьям Российской Федерации, собирая "бабки". И не так патриотично, как проигрывать позиции страны на международной арене.
Я вам больше скажу. Мы в этой стране не только патриотизм приватизировали. Наша также дальновидность. И гордость быть украинцем - тоже наша. И честь положить руку на сердце, глядя в глаза воину. Тоже наша. Приватизированная. Потому что если это НАША война, а вы от нее устали - то и не будем смешивать силу со слабостью. Честность с жадностью. А патриотизм - с выбором "преЗЕдента".
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!
Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.
Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.