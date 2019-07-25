"А приватизация патриотизма - это нормально??" - обижаются на меня избиратели Зеленского.

Думаю - да. Вполне по совести. Потому что это не мой президент, это ВАШ президент отменяет парад ВСУ в День Независимости нашей страны.

Это не мой президент, это ВАШ президент готов не глядя подписать и принять условия России, в частности по "обмену" моряков. В то время как не обмен, а возврат без всяких отговорок по решению Трибунала должен произойти. И никакого отбывания срока под домашним арестом осужденных российским судом - моряков, украинских, на украинской земле, не виновных ни перед кем. И никакой сдачи позиций Украины.

Это не мой президент с арестованной россиянами фабрикой и ПВО вокруг Киева за свой счет, это ВАШ президент - с работающим во время войны бизнесом с русскими, с виллами в Италии в российских кварталах, со странными зарубежными счетами, где суммы совпали с выведенными из Приватбанка деньгами вкладчиков. С Зе-депутатами, с действующим бизнесом в оккупированном Крыму.

Это не мы устали от войны. Это ВЫ устали, к этой войне в большинстве своем не имеющие отношения.

Это не мы ездим отдыхать в оккупированный Крым последние 5 лет. Это ВЫ. Пересекаете фальшивую границу, стоите в очередях, оправдываетесь перед каждым поганым российским мусором. На той земле, которую спасала от засухи Украина. Которую кормила Украина. И которую строила Украина. Сколько в малонаселенный, засыхающий, неразвитый экономически Крым вложила тогда Россия? НИ КОПЕЙКИ.

Это не меньшинство граждан, понимающих механизм работы государства. Это ВАШЕ большинство, которым надо жить как в Европе уже сейчас - не поняли, что у нас отрезали куски территории вместе с промышленностью, налогами, банками и прочим. И что нам для борьбы "унесенный ветром" Янукович оставил копейки.

Да, мы приватизировали патриотизм. Потому что о чем вообще речь?

- армия, которую на хлеб не намажешь.

- Мова, Яку вiдпльовують ВАШІ обранці у владу.

- Віра.

Но это же не стулья в Россию гнать, и не газ там покупать. Не гастролировать по захолустьям Российской Федерации, собирая "бабки". И не так патриотично, как проигрывать позиции страны на международной арене.

Я вам больше скажу. Мы в этой стране не только патриотизм приватизировали. Наша также дальновидность. И гордость быть украинцем - тоже наша. И честь положить руку на сердце, глядя в глаза воину. Тоже наша. Приватизированная. Потому что если это НАША война, а вы от нее устали - то и не будем смешивать силу со слабостью. Честность с жадностью. А патриотизм - с выбором "преЗЕдента".

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