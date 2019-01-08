Дело Фирташа: адвокат бизнесмена призвал прокуроров признать обвинения ложными

У Дмитрия Фирташа призвали прокуроров США признать ложными свои утверждения насчет доказательств в деле бизнесмена.

В ходе международной телефонной пресс-конференции для американской, европейской и индийской прессы, адвокат Лэнни Дэвис, представитель в США Дмитрия Фирташа, обвиняемого прокурорами Департамента юстиции США в Чикаго, призвал их "внести изменения в реестр" относительно "ложного" заявления в австрийские суды.

Поводом для пресс-конференции послужила сенсационная публикация 31 декабря 2018 года в газете New York Times с обширным отчетом, доказывающим, что документ, на который ссылались прокуроры США как "явное доказательство" намерения Фирташа подкупить индийских чиновников для получения лицензии на добычу индийского титана, вовсе не является таким доказательством.

Согласно расследованию NYT, доказательством в отношение Дмитрия Фирташа служит один слайд из презентации PowerPoint, в котором упоминалось об использовании взяток для оплаты перечисленных в нем индийских чиновников за получение лицензии на добычу полезных ископаемых.

Дмитрий Фирташ

"Фактически этот слайд, как и сама презентация, были созданы исключительно компанией McKinsey & Company, а не Фирташем и его коллегами", — заявил Дэвис. Таким образом, по словам адвоката, не Фирташ, а компания McKinsey создала слайд, в котором предлагалось использовать взятки, и который прокуроры США называли "четким доказательством" участия Фирташа в даче взяток.

"Бесспорным фактом, о котором сообщило издание New York Times 31 декабря 2018 года, является то, что прокуроры Чикаго сделали ложные, как теперь уже доказано, утверждения в заявлениях австрийским властям о том, что слайд презентации, представленной компании Boeing, включал рекомендацию платить взятки конкретным индийским чиновникам за получение лицензии на добычу полезных ископаемых, и это не было, как заявляли прокуроры, "явным доказательством" того, что Фирташ предлагал план подкупа индийских чиновников, а скорее было слайдом, созданным и представленным компанией McKinsey, а не Фирташем. McKinsey фактически признали этот факт в публикации в ответ на статью в New York Times", — отметил Дэвис.

Дмитрий Фирташ

Дэвис также напомнил, что обвинительный акт Фирташа, обнародованный в 2013 году, "не содержал ни единого слова или утверждения о том, что господин Фирташ давал взятки кому-либо в Индии или где-либо еще".

"Мы надеемся и верим, что прокуроры Чикаго направят соответствующие письменные заявления министру юстиции Австрии, а также в австрийские суды для исправления записи в реестре (теперь, когда они точно знают, что их письменное обвинение против господина Фирташа, основанное на том слайде, было ложным), и отзовут свое ложное утверждение о том, что слайд был "явным доказательством", и не является доказательством вовсе, что Дмитрий Фирташ предлагал взятки", — заявил Дэвис.

Как сообщал OBOZREVATEL, Фирташа задержали 12 марта 2014 года в столице Австрии по запросу ФБР США.