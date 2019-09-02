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2 сентября • обновлено в 12:45
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Экс-президент Крыма в коме: что случилось

1.7т Читать материал на украинском

Юрий Мешков, который был единственным президентом Крыма, введен в искусственную кому после инсульта.

Об этом сообщил пророссийский общественный активист в Крыму Сергей Акимов, передает "Крым.Реалии". Инсульт у Мешкова случился 1 сентября.

"У него был инсульт. Сейчас он находится в Турции. Его ввели в искусственную кому. Сегодня в 11:00 по Московскому времени его должны начать из нее выводить. А как дальше будет – посмотрим", – сказал Акимов.

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Об инсульте также сообщила дочь Мешкова Марианна.

Мешков возглавлял в Крыму Республиканское движение Крыма и Блок "Россия", которые выступали за независимость полуострова от Украины и последующее его присоединение к России в 90-х годах.

В 1994 году был избран первым и последним президентом Крыма. Позже он эмигрировал в Россию, где проживал до аннексии полуострова. Сейчас находится в оппозиции к оккупационной власти Крыма.

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МК

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналист Виталий Портников заявил, что Мешков готовил отделение Крыма от Украины и был настоящим сепаратистом.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Новости Крыма
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Я надеюсь скоро он увидит кабздоха, задирного и весь знаменитый хор
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