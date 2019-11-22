Экс-президент "ЕНП" выразил обеспокоенность из-за давления на банкиров и Порошенко

Бывший президент "Европейской народной партии" Жозеф Доль заявил, что обеспокоен из-за давления на пятого президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко, а также украинских банкиров.

Об этом он сказал на пресссконференции в рамках Конгресса "Европейской народной партии". Он отметил, что внимательно следит за этим, передает "Прямой".

"Что касается политического давления, то оно не только против Порошенко. Давление осуществляется также на банкиров. Я знаю о давлении на их семьи и я внимательно слежу за этим", - отметил Доль.

Жозеф Доль выразил обеспокоенность из-за давления на банкиров и Порошенко

Напомним, накануне Президент Европейского Совета и новый глава "ЕНП" Дональд Туск предостерег украинскую власть от политического преследования Петра Порошенко.

Как писал OBOZREVATEL, в сети опубликовали записи разговоров главы ГБР Романа Трубы в своем кабинете, где он лично обсуждал уголовные дела в отношении топ-чиновников с главой Офиса президента Андреем Богданом и Генеральным прокурором Русланом Рябошапкой.

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