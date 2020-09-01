Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук станет сотрудником аналитического центра Eurasia Center.

Об этом говорится на Twitter-странице организации. Отмечается, что экс-глава Кабмина будет научным сотрудником организации.

"С гордостью объявляем, что Алексей Гончарук присоединится к нам как новый заслуженный научный сотрудник. Будучи премьером в 2019-2020 годах, он возглавлял ориентированное на реформы правительство. Мы очень рады приветствовать его в команде", – говорится в сообщении.

Экс-премьер Гончарук нашел новую работу Скриншот

Напомним, что Алексей Гончарук возглавлял правительство Украины с 29 августа 2019 года по 4 марта 2020 года.

Добавим, что Eurasia Center является частью Atlantic Council – американской неправительственной организации, аналитического центра.

Экс-премьер Гончарук нашел новую работу Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, на сайте по поиску работы появилось резюме с данными Алексея Гончарука.

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