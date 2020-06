Влиятельный канадский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады в Украине в 2014-2019 годах Роман Ващук предостерег власти Украины от преследования пятого президента Петра Порошенко.

Об этом он написал на своей странице в Twitter. По его словам, высказывания "бросить Порошенко за решетку" – это тон, который принадлежит бывшим политикам или бизнесменам, которые стремятся к мести за экономические или репутационные потери на фоне негативного общественного восприятия Порошенко.

По его убеждению, негатив в сторону пятого президента помогли создать, в частности, их медиа.

"Я говорил об этом раньше, и продолжаю верить в то, что очищение от коррупции в окружении предшественников - это хорошо и необходимо. Но открытая вендетта против важного, известного партнера для западных достижений последних пяти лет будет стратегической ошибкой и будет иметь очень плохие последствия", – отметил Ващук.

Напомним, ранее депутат Европейского парламента, влиятельный литовский политик Пятрас Ауштрявичюс предостерег администрацию Владимира Зеленского от политического преследования пятого президента Украины Петра Порошенко.

Также третий посол США в Украине Стивен Пайфер заявил, что Зеленский должен не преследовать Порошенко, а узнать, откуда у народного депутата Андрея Деркача появились записи разговоров на президентском уровне.

Plans to lock up #Poroshenko were already afoot in mid-2019, pitched by Portnov / Kolomoisky emissaries bent on (a) vengeance for economic and reputational losses and (b) political benefit, given negative public perceptions of Poro their media had helped create . 1/2

I told them then, and continue to believe: cleaning up corruption in a predecessor's entourage is good and necessary, while an overtly political vendetta to take down a major, familiar partner for Western efforts of the past 5 years would be a strategic mistake and backfire badly