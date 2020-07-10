Экс-нардепу от "Оппоблока" устроили "экзамен по языку" в КСУ: появилось видео
Судьи КСУ устроили экзамен Долженкову.
В сети появилась видеоподборка яркого спора судей Конституционного суда Украины с бывшим народным депутатом от "Оппозиционного блока" Александром Долженковым.
Горячая дискуссия вспыхнула при рассмотрении конституционности закона об украинском языке по представлению 51 нардепа, среди которых был и Долженков. Нарезку опубликовал "5 канал" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
На кадрах видно, как судьи буквально устроили бывшему парламентарию "экзамен" по языку и на знание украинского законодательства. В частности, они поймали Долженкова на цитировании вымышленных статей Основного закона государства, а также на использовании тезисов российской пропаганды.
Тот, в свою очередь, жаловался на притеснение русского языка в Украине. Однако за пределами зала заседаний с журналистами политик принципиально начал общаться на русском языке, утверждая, что ему так удобно. На замечание о том, что в публичном пространстве он должен использовать государственный язык, Долженков не реагировал.
Как сообщал OBOZREVATEL:
7 июля, в первый день открытого заседания по делу закона о языке, судья КСУ Игорь Слиденко заподозрил Долженкова в цитировании военной доктрины президента России Владимира Путина. Его возмутила формулировка "русскоязычное население" Украины.
На второй день, 9 июля, Долженков отличился просьбой к суду приобщить к делу обращение якобы жителей двух сел Изюмского района Харьковской Старая и Новая Некрасовка.
По его словам, они потребовали вернуть в школы изучение русского языка. Впрочем оказалось, что таких сел на Харьковщине не существует.
Впоследствии экс-нардеп исправил свою ошибку, объяснив, что говорил об Измаильском районе Одесской области.