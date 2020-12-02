Экс-нардеп обвинил Кравчука в причастности к убийству журналиста Вадима Бойко. Видео

Народный депутат Верховной Рады первого созыва, доктор медицинских наук и врач Валерий Ивасюк обвинил первого президента Украины Леонида Кравчука в причастности к убийству журналиста Вадима Бойко в 1992 году.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Прямой". Ивасюк также назвал предполагаемую причину его убийства (чтобы посмотреть видео, доскролльте страница до конца).

"Бойко случайно сфотографировал Кравчука и Спиженко во время переговоров с мафиозными структурами по незаконной приватизации гостиницы "Лыбидь". Свидетелями тому есть и Марчук, и я пока еще живой", – сказал Ивасюк.

Ведущий отметил, что это серьезное обвинение и спросил у гостя, готов ли тот отвечать за свои слова.

"Я готов от февраля 1992 года", – ответил он, добавив также, что в интернете много архивных данных по делу о гибели Бойко.

Вадим Бойко был известным тележурналистом. В частности, он освещал события, связанные с ликвидацией аварии на ЧАЭС. В 1990 году был избран депутатом Верховной Рады первого созыва. Также он был заместителем главы парламентской комиссии по вопросам гласности и СМИ.

14 февраля 1992 года погиб при невыясненных обстоятельствах во время взрыва и последующего пожара в комнате общежития, где он жил. Экспертиза установила, что он был мертв уже до пожара.