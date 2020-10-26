Экс-нардеп Дубневич заявил о победе на выборах главы ОТО на Львовщине

Бывший народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Богдан Дубневич заявил о победе на выборах главы Солонковской объединенной территориальной общины Львовской области.

Как написал Дубневич в Facebook, он благодарен всем селам ОТГ "за доверие, поддержку и совместную победу".

По данным Zaxid.Net, экс-нардеп побеждает с существенным отрывом от оппонентов, набрав 51,3% голосов.

Действующий председатель Солонсковской ОТО 60-летний Виталий Ткачук получил около 29%. Кандидат от партии "Голос" 30-летняя Надежда Баволяк заняла третье место с результатом 19%.

В Солонковскую ОТО с годовым бюджетом около 200 млн грн входят более 20 сел, в частности, село Зубра, где проживают братья Богдан и Ярослав Дубневичи. Официально община насчитывает более 14,5 тыс. жителей.

До сих пор Солонку более 34 лет возглавлял Ткачук.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре 2019 года правоохранители пришли с обыском в дом Богдана Дубневича.

Следствие считало, что Дубневич со своим братом Ярославом причастны к преступлению, когда в течение 2013-2018 годов легализовали более 2 млрд грн доходов, полученных преступным путем. Предварительная правовая квалификация – ст. 209, 212 и 366-1 УК Украины.

В ноябре суд избрал для нардепа из группы "За майбутнє" Ярослава Дубневича меру пресечения в виде залога в 100 млн грн.