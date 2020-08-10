Экс-министра Злочевского объявили в розыск

НАБУ и САП объявили в розыск бывшего министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского, которому ранее сообщили о подозрении в организации предоставления взятки руководителям антикоррупционных органов.

Об этом стало известно из данных, которые опубликованы в розыскных учетах Министерства внутренних дел Украины. Так, сообщается, что официально экс-министр исчез 1 февраля 2018 года.

Напомним, Ильяшенко пытался дать рекордную взятку в размере 6 млн долларов руководителю САП Назару Холодницкому и директору НАБУ Артему Сытнику за закрытие уголовного производства в отношении крупнейшей газодобывающей частной компании Украины Burisma, которой владел Николай Злочевский. Кроме него среди задержанных был директор по правовым вопросам Burisma Андрей Кича.

Николая Злочевского объявили в розыск wanted.mvs.gov.ua

Заметим, что в тексте подозрения Злочевского, которое оказалось в распоряжении OBOZREVATEL, есть информация, что свидетельствует о коррупционности компании Burisma. Это должно привлечь особое внимание к экс-министру и его "подвигов" в составе преступной организации, которая занималась легализацией и отмыванием колоссальных средств

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