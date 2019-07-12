Экс-кандидат из "Слуги народа" будет судится с ЦИК: что известно

Экс-кандидат в депутаты Верховной Рады от партии "Слуга народа", блогер Александр Куницкий, регистрацию которого отменила ЦИК, собирается оспаривать решение в суде.

Об этом он заявил на своей странице в Facebook. "Спешу сообщить, что сегодня [12 июня] я подаю документы в суд на незаконные действия Центральной избирательной комиссии. Правда – на нашей стороне", – написал блогер.

Пресс-служба "Слуги народа" добавила, что партия поддерживает решение кандидата, а в отмене его регистрации на парламентские выборы видит политический мотив.

Александр Куницкий facebook.com/zpsanek

По словам юристов политсилы, решение ЦИК было принято с грубым нарушением закона, поскольку комиссия не учла позицию представителя партии и объяснения кандидата о том, что он находился за пределами Украины в связи с командировкой.

"Продолжительность пребывания Александра Куницкого за границей не была больше, чем это разрешено требованиями законодательства. Мы это озвучивали, однако ЦИК этот факт учитывать отказалась", – пояснил представитель партии, адвокат Александр Качура.

Он добавил, что жалоба от заявителя, на основании которого было вынесено постановление ЦИК об отмене регистрации, была подана с нарушением законодательства в части упущения сроков.

Напомним:

11 июля ЦИК на своем заседании отменила регистрацию Куницкого на выборах в Раду.

Решение поясняли тем, что, по информации Государственной пограничной службы, в течение последних пяти суток перед днем внеочередных выборов 21 июля Куницкий выезжал за пределы страны на период, превышающий 90 календарных дней.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналисты обвинили Куницкого в том, что он якобы признал Крым частью России.

Также скандал поднялся из-за израильского гражданства бывшего кандидата в депутаты. Куницкий подтвердил, что у него действительно был паспорт этой страны.

Он рассказал, что переехал в Израиль в 12-летнем возрасте, а вернулся в Украину в 2005 году. После подачи документов в ЦИК он обратился в посольство Израиля с заявлением об отказе от гражданства.

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