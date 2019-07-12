Главная Новости
Мова Язык
Блоги Мир
Выборы в Верховную Раду Украины 2019

/ Новости политики

Экс-кандидат из "Слуги народа" будет судится с ЦИК: что известно

651 Читать материал на украинском

Экс-кандидат в депутаты Верховной Рады от партии "Слуга народа", блогер Александр Куницкий, регистрацию которого отменила ЦИК, собирается оспаривать решение в суде.

Об этом он заявил на своей странице в Facebook. "Спешу сообщить, что сегодня [12 июня] я подаю документы в суд на незаконные действия Центральной избирательной комиссии. Правда – на нашей стороне", – написал блогер.

Пресс-служба "Слуги народа" добавила, что партия поддерживает решение кандидата, а в отмене его регистрации на парламентские выборы видит политический мотив.

Новости
"Я очень горжусь!" "Слуга народа" Куницкий подтвердил гражданство Израиля

Александр Куницкий

Александр Куницкий

facebook.com/zpsanek

По словам юристов политсилы, решение ЦИК было принято с грубым нарушением закона, поскольку комиссия не учла позицию представителя партии и объяснения кандидата о том, что он находился за пределами Украины в связи с командировкой.

"Продолжительность пребывания Александра Куницкого за границей не была больше, чем это разрешено требованиями законодательства. Мы это озвучивали, однако ЦИК этот факт учитывать отказалась", – пояснил представитель партии, адвокат Александр Качура.

Он добавил, что жалоба от заявителя, на основании которого было вынесено постановление ЦИК об отмене регистрации, была подана с нарушением законодательства в части упущения сроков.

Напомним:

  • 11 июля ЦИК на своем заседании отменила регистрацию Куницкого на выборах в Раду.

  • Решение поясняли тем, что, по информации Государственной пограничной службы, в течение последних пяти суток перед днем внеочередных выборов 21 июля Куницкий выезжал за пределы страны на период, превышающий 90 календарных дней.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналисты обвинили Куницкого в том, что он якобы признал Крым частью России.

Также скандал поднялся из-за израильского гражданства бывшего кандидата в депутаты. Куницкий подтвердил, что у него действительно был паспорт этой страны.

Он рассказал, что переехал в Израиль в 12-летнем возрасте, а вернулся в Украину в 2005 году. После подачи документов в ЦИК он обратился в посольство Израиля с заявлением об отказе от гражданства.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019" на OBOZREVATEL.

Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персона
Александр Куницкий
Место
Украина
Теги
ЦИК Партия "Слуга народа" политика регистрация
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
4
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Смирнов Владимир
Смирнов Владимир
глава цик любовница Грановского, правильно Санек, загоняй порохотварей
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel