Судьба страны в наших руках.
Меня не оставили равнодушным удивление и горечь в словах матери Владимира Зеленского о своём непонимании травли её сына. Я выражаю ей полное сочувствие, так как сам являюсь отцом, хотя не политического деятеля но,политического журналиста.
Сколько клеветы и лжи я прочитал, и читаю до сих пор" в различных средствах массовой информации и социальных сетях про своего сына- трудно себе представить.
Никому не пожелаю жить в той тревоге и напряженности, когда, во времена Майдана, сотрудница принесла мне сообщение в фейсбуке, где Виталик написал, что ему взламывают дверь. Когда я позвонил ему и сказал, что я сейчас выезжаю, он ответил: "а чем ты поможешь?"
Представляете это чувство бессилия родителей не имеющих возможности помочь своему сыну.
А постоянные слежки за ним, когда он показывал мне своих "друзей". А титушки возле его дома, кричащие подонок и "ганьба".
А 112-й канал “случайно" оказавшийся возле его дома и показавший всю эту экзекуцию. Теперь он очень оппозиционный и все борцы со"злочинной владой" выступают на нем.
Я полностью понимаю беспокойство и волнение родителей Владимира по поводу дальнейшей судьбы своего сына.
Но, я не знаю, сам ли он это решил или его уговорили, но он занялся политикой на самом высоком уровне.
Помните, в СССР была такая шутка:
Есть ложь, есть большая ложь, и есть статистика.
Теперь по аналогии:
Есть грязь, есть большая грязь, и есть политика.
Я не понимаю зачем успешному человеку, талантливому актеру барахтаться в этой грязи. Причём это только цветочки.
Вот Порошенко все 4 года живет в атмосфере ненависти и клеветы. Тоже самое будет и с Зеленским.
Но это их выбор.
Так что , к сожалению, родителей Владимира я ничем успокоить не могу.
Я только хотел чтобы успокоились все и перестали писать всю эту мерзость и гадость про кандидатов. Не будьте скотами и перестаньте превращать в скотов здоровую часть общества.
Все для всех уже понятно. Нация сама выбирает свой путь развития. И никакие гадости уже на неё не повлияют.
А теперь подытожим отрицательные и положительные качества кандидатов.
Петр Порошенко.
1. Провальная кадровая политика.
Креатуры Пётра Алексеевича- друзья и сотрудники его фирм, преданные лично ему.
А нежелание навредить " друзьям" застопорили антикоррупционные реформы.
2. Нежелание и неспособность поломать влияние олигархической системы и создать конкурентную экономику в сферах её влияния.
3. Неспособность провести эффективную судебную реформу.
4. Невнятная информационная политика, отсутствие связей с общественностью.
5. Желание все процессы поставить под свой личный контроль.
6. Поведение штаба и политтехнологов.
Поливание грязью всех тех, кто голосовал против- это недостойно лидера нации.
Успехи .
1. Внятная и эффективная внешняя политика. У Украины практически полная поддержка всего мира.
2. Прогресс в обороноспособности и обеспечении армией отрицать невозможно.
3. Дипломатия. Ассоциация подписана, безвиз действует
4. Создание поместной украинской церкви.
Медленно, но все же, растёт экономика, средняя зарплата, пенсия.
Владимир Зеленский.
1. Отсутствие квалификации и опыта во всех аспектах полномочий президента:
⁃ госуправлении, дипломатии,представительских функциях, командовании армией, политике, договороспособности.
2. Невнятная гражданская позиция. Совершенно непонятны его взгляды, меняющиеся каждый день.
Нечто совершенно аморфно- неконкретное. Полная неопределенность.
3. Явная несамостоятельность.
Кандидат боится открытых дебатов, ни с кем не общается, кроме "ручных журналистов", все месседжи озвучивает его штаб.
4. Поведение штаба и политтехнологов.
Вся эта история с дебатами и поддельными анализами- низко и недостойно человека , потенциально несущего ответственность за всю страну.
Положительное:
Новое лицо.
Ещё не успел прикоснуться к власти и бюджету. Будущее покажет.
Что ещё нужно для выбора ? Зачем нужны ещё какие то компроматы?Что изменится?
Зачем сидят в эфирах карманные разоблачители и доводят до ужаса наивных зрителей. Оказывается Украина до того бедная страна, что приходится закупать "евробляхи".
"Мля".. если ты такой бедный- зачем тебе вообще это чудовище, изрыгающее в атмосферу углекислый газ в десятикратном размере. У нас что нет общественного транспорта. А на канале Коломойского ведущая впадает в истерику от того , что бойцы на передовой сами копают окопы. Вот в Штатах есть специальные машины.
Мадам, я сам служил в "непобедимой" советской армии и копал окопы. А в бою экскаватора не дождёшься.
Кроме всего, военный бюджет США- 800 млрд дол. а у нас- 5 млрд. Возможно нам эффективнее тратить деньги на новое вооружение?
Перестаньте слушать и верить штатным разоблачителям, получающим за это деньги.
Кстати, так начиналась Гражданская война в России 100 лет тому назад.
Вы все знаете, смотрите как можно исправить недостатки кандидата, победившего во втором туре.
Думайте не о том, что нужно кого то наказать , а о будущем своих детей и внуков.
Например, я точно знаю, что на парламентских выборах нельзя давать большинство партии Президента. Иначе он будет неуправляем.
Не забывайте, что у нас идёт война и нашей слабостью воспользуются сразу же.
Впрочем , что я вас уговариваю - мы,также как и президент,отвечаем за свою страну.
Когда-то Медведев спросил россиян: "вы поддерживаете аннексию Крыма?" Они сказали:"конечно".
"Тогда и отвечать будем вместе", сказал он.
Запомните это - виноватых не будет, мы сами решаем свою судьбу.
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