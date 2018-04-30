Javelin в Украине: Порошенко поблагодарил Трампа

Президент Петр Порошенко подтвердил поставку в Украину американских противотанковых комплексов "Джавелин" (Javelin) и поблагодарил за них президента США Дональда Трампа.

"Приветствую живой интерес - и в Украине, и за ее пределами - к поставке нам комплексов "Джавелин". Могу только подтвердить, что да, долгожданное оружие прибыло в украинскую армию. И значительно укрепило мощный сдерживающий эффект нашей боеспособности и евроатлантической безопасности", - подчеркнул глава государства в своем Facebook.

Порошенко поблагодарил Трампа "за справедливое решение… в поддержку Украины, в защиту свободы и демократии".

"Вашингтон не только выполнил нашу совместную договоренность - он продемонстрировал лидерство и важный пример. Рассчитываю на твердость позиции всех партнеров Украины, прежде всего стран Большой семерки: цена за продолжающуюся агрессию против Украины для Кремля должна и впредь расти!", - отметил он.

Как сообщал "Обозреватель", 30 апреля США подтвердили поставку в Украину противотанковых ракетных комплексов американского производства Javelin ("Джавелин").